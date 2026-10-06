Atienden solicitud ciudadana y realizan jornada de limpieza en Boulevard de los Dioses, Ecatepec

Como parte de las acciones para atender las necesidades de las comunidades, se realizó una jornada de limpieza en el camellón del Boulevard de los Dioses, en Ecatepec, luego de una solicitud realizada por habitantes de la zona.

Los trabajos fueron llevados a cabo por los UTC, quienes acudieron al lugar para realizar labores de limpieza y mejorar las condiciones de este espacio público.

La jornada tuvo como finalidad atender una petición ciudadana y contribuir al mantenimiento de una zona que es utilizada diariamente por habitantes y personas que transitan por este punto del municipio.

Durante las actividades se realizaron trabajos de limpieza en el camellón, con lo que se buscó mejorar la imagen y las condiciones del espacio. Estas acciones forman parte de las labores que se llevan a cabo para atender las necesidades planteadas directamente por las comunidades.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, la atención de las solicitudes ciudadanas permite identificar espacios que requieren trabajos de mantenimiento y posteriormente llevar a cabo acciones para mejorar sus condiciones.

El Boulevard de los Dioses es una zona de circulación y paso para habitantes de Ecatepec, por lo que mantener en condiciones adecuadas sus espacios públicos puede contribuir a mejorar el entorno de las personas que viven o transitan por el lugar.

Las jornadas de limpieza también buscan promover el cuidado de las áreas comunes y generar espacios que puedan ser utilizados por la población en mejores condiciones.

La administración municipal señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de trabajo en territorio, mediante la cual se busca atender las solicitudes que realizan los habitantes de las diferentes comunidades.

En este caso, la intervención se originó a partir de una solicitud ciudadana, lo que permitió que personal de los UTC acudiera al camellón del Boulevard de los Dioses para realizar los trabajos correspondientes.

Además de las labores realizadas por las autoridades, el cuidado de los espacios públicos requiere de la participación de la población para evitar que nuevamente se acumulen residuos o se deterioren las áreas que reciben mantenimiento.

La limpieza de camellones, parques y otros espacios públicos forma parte de las acciones que realizan los gobiernos municipales para mejorar el entorno urbano. Estos trabajos pueden incluir la recolección de basura, retiro de residuos y mantenimiento general de las áreas.

En Ecatepec, las autoridades han señalado la importancia de mantener una comunicación directa con las comunidades para conocer las necesidades de cada zona y atenderlas mediante acciones concretas.

La jornada realizada en el Boulevard de los Dioses representa uno de estos casos, al tratarse de una actividad que comenzó a partir de una petición de los habitantes.

Con este tipo de trabajos se busca que las solicitudes de la ciudadanía tengan seguimiento y que las necesidades relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos sean atendidas.

Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la población a participar en el cuidado de las áreas comunes y mantener limpios los espacios después de las jornadas de mantenimiento.

De esta manera, la limpieza realizada en el camellón del Boulevard de los Dioses forma parte de las acciones de mejoramiento comunitario que se llevan a cabo en Ecatepec a partir de las solicitudes de sus habitantes.

El objetivo es mantener espacios públicos en mejores condiciones y fortalecer la participación ciudadana en las tareas relacionadas con el cuidado del entorno.