Camioneta cae desde el primer psio del estacionamiento de Galerías Coapa: ¿Qué fue lo que pasó?

Camioneta caída El vehículo cayó desde el primer piso de la zona de estacionamientos de la plaza comercial.

Un incidente se presentó este martes 6 de octubre cuando un vehículo cayó desde el primer piso del centro comercial Galerías Coapa, dejando una persona herida que se encuentra fuera de peligro, pero que requirió de las asistencias médicas tras los hechos. Esto es lo que se sabe hasta el momento de este hecho ocurrido al sur de la Ciudad de México.

¿Por qué se cayó una camioneta del primer piso del estacionamiento de Galerías Coapa?

En redes sociales comenzaron a circular las imágenes del vehículo volcado sobre uno de los carriles que da a los estacionamientos de la plaza comercial del lado de la calle Tenorios. La camioneta aparece volcada de cabeza y con las barreras de contención rotas desde el primer piso, por donde habría caído la camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que conducía el vehículo habría acelerado con dirección a los muros de contención, haciendo caer la camioneta al vacío, aunque no se han dado más detalles de las razones ni si se trató de algún accidente o de un acto premeditado.

También, se informó que la persona que manejaba la camioneta requirió la atención de los servicios médicos tras la caída y que se encuentra fuera de peligro. No hubo más daños materiales además del muro de contención que fue destrozado durante el choque ni ninguna otra afectación.

No obstante, el incidente requirió la movilización de servicios de emergencia, provocando algunas afectaciones viales en la zona, particularmente sobre Avenida Canal de Miramontes.