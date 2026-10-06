Naucalpan busca fortalecer inversión y empleo mediante diálogo con empresarios

Parte de las acciones para mantener una relación cercana con el sector empresarial, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, sostuvo una reunión con integrantes del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México S.P., encabezados por Alfonso Ramos Cardona.

Durante el encuentro, autoridades municipales y representantes empresariales intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones que existen en el municipio para facilitar la inversión y fortalecer el desarrollo económico.

La reunión tuvo como uno de sus principales objetivos establecer un diálogo directo entre el Gobierno de Naucalpan y los representantes del sector empresarial, con la intención de conocer sus necesidades y buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo de sus actividades.

En el encuentro también participaron las directoras de Desarrollo y Fomento Económico y de Desarrollo Urbano, así como la Tesorera Municipal. Las funcionarias presentaron información relacionada con los diferentes beneficios, trámites y servicios que ofrece el gobierno municipal a las empresas.

De acuerdo con la administración municipal, brindar información directamente a los empresarios busca facilitar los procesos que deben realizar para llevar a cabo sus actividades y evitar gestiones o asesorías que no sean necesarias.

Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con el desarrollo urbano y los procedimientos que deben seguir las empresas ante las diferentes áreas del gobierno municipal.

La participación de las distintas dependencias municipales permitió que los representantes empresariales recibieran orientación sobre los servicios disponibles y los requisitos que deben cumplir para realizar determinados trámites.

El Gobierno de Naucalpan señaló que este tipo de reuniones forman parte del trabajo de coordinación con el sector privado, con el objetivo de generar condiciones que permitan atraer inversiones y fortalecer las actividades económicas del municipio.

Para las autoridades, mantener comunicación con los empresarios permite conocer de manera directa las necesidades que enfrenta este sector y buscar mecanismos para facilitar sus operaciones.

Otro de los temas relacionados con este acercamiento es la generación de empleos. El gobierno municipal indicó que la coordinación con las empresas puede contribuir a ampliar las oportunidades laborales para los habitantes de Naucalpan.

El sector empresarial tiene una participación importante en la actividad económica del municipio, por lo que el diálogo entre autoridades y empresarios puede permitir identificar áreas en las que se requiere mejorar procesos o servicios.

Durante el encuentro, también se planteó la importancia de mantener una comunicación permanente para dar seguimiento a las necesidades de las empresas y avanzar en acciones que favorezcan el desarrollo económico local.

La reunión entre Isaac Montoya y los integrantes del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México forma parte de los encuentros que buscan acercar a las autoridades municipales con representantes de diferentes sectores.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Naucalpan pretende que los empresarios cuenten con información clara sobre los trámites y servicios disponibles, además de tener un canal directo para plantear dudas y necesidades.

La administración municipal destacó que la coordinación entre el gobierno y el sector privado es un elemento importante para impulsar proyectos de inversión y generar nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, se busca que los procesos administrativos sean más claros para las empresas que desean establecerse o continuar sus actividades en el municipio.

Al finalizar el encuentro, se mantuvo el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada entre autoridades municipales y representantes empresariales para atender las necesidades del sector.

De esta manera, el Gobierno de Naucalpan busca fortalecer la relación con los empresarios y promover condiciones que permitan impulsar la inversión, el desarrollo económico y las oportunidades laborales para los habitantes del municipio.