Buscan profesionalizar a personal del Congreso CDMX con capacitación del INAP

Firma convenio de colaboración INAP y Congreso CDMX

El Congreso de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) firmaron un acuerdo con el fin de impulsar programas de capacitación y profesionalización para el personal del órgano legislativo, con el objetivo de mejorar sus capacidades técnicas y administrativas.

Durante el acto, los legisladores coincidieron en que la profesionalización del servicio público debe traducirse en una mejor atención a los habitantes de la capital y en un Congreso con mayores capacidades para realizar sus funciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza, sostuvo que la capacitación es una herramienta para que quienes trabajan en el servicio público estén preparados para asumir mayores responsabilidades.

“Soy una fiel convencida de que la única manera de avanzar en la escala social es a través de la educación. Si nosotros nos preparamos, nos educamos, el día que llegue esa oportunidad estaremos listos para tomarla, poder ser mejores y hacer cosas mejores para nuestra ciudad”, afirmó.

En su intervención, la coordinadora de Morena y presidenta de la Jucopo, Xóchitl Bravo, señaló que el convenio permitirá fortalecer tanto las funciones de los equipos técnicos como las administrativas del Congreso.

“La gente necesita que se le trate con dignidad, con muchísima responsabilidad, pero sobre todo con ética. Ser servidor público no es servirse de la gente, es servirle a la gente”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Trejo Pérez, planteó que la colaboración con el INAP debe reflejarse en un modelo de Parlamento Abierto que combine preparación técnica con atención a las necesidades de la población.

Afirmó que la profesionalización forma parte de los principios establecidos en la Ley Orgánica del Congreso capitalino, entre ellos la transparencia, rendición de cuentas, profesionalismo, proximidad gubernamental y el derecho a una buena administración.

A nombre del INAP, su presidente del Consejo Directivo y representante legal, Eber Omar Betanzos Torres, explicó que los programas de capacitación estarán orientados a las necesidades actuales de la administración pública e incluirán diplomados, conferencias y seminarios.

“El servicio público exige resultados, exige transparencia, rendición de cuentas, cercanía. El análisis que se desarrolla desde la academia tiene la ventaja de la neutralidad de los escenarios en los cuales las administraciones públicas del mundo, de América y especialmente de México, en toda su composición y complejidad, están generando mejores resultados”, afirmó.