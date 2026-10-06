Atizapán rehabilita y equipa dos Centros de Atención Policial

El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza entregó los Centros de Atención Policial (CAP) de Las Arboledas y Lomas de Atizapán, luego de concluir trabajos de rehabilitación, ampliación y equipamiento. Con estas acciones, el municipio suma 21 Centros de Atención Policial en condiciones óptimas.

Las obras forman parte de las acciones de la Administración 2025-2027 para renovar la infraestructura de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, así como mejorar las condiciones laborales de los elementos policiales y fortalecer la atención de proximidad en las distintas comunidades.

Durante la entrega, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas señaló que contar con instalaciones adecuadas forma parte de la estrategia para fortalecer a la Policía Municipal, junto con la incorporación de patrullas, tecnología y herramientas destinadas a las tareas de seguridad.

“Los invito a que, con estas instalaciones completamente renovadas, sigan sintiéndose orgullosos de portar el uniforme. En Atizapán le apostamos a la seguridad y por eso les entregamos espacios dignos que les permitan desempeñarse mejor”, expresó ante agentes municipales.

Nuevos espacios y equipamiento

Los Centros de Atención Policial cuentan ahora con áreas de descanso, oficinas, cocina y comedor, además de espacios modernizados para la armería y el resguardo del equipo policial.

Entre el equipamiento incorporado se encuentran computadoras, impresoras multifuncionales, proyectores, pantallas, escritorios, sillas, archiveros, casilleros y literas.

También se instalaron cocinas integrales, refrigeradores, hornos de microondas y dispensadores de agua. En las áreas operativas fueron colocadas cajas fuertes para el resguardo de armas y soportes para chalecos.

Los inmuebles cuentan además con aire acondicionado, extintores y señalética, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y seguridad del personal.

De acuerdo con el gobierno municipal, la rehabilitación de estos espacios permitirá reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta en los sectores donde se ubican, además de facilitar las labores operativas, administrativas y de proximidad social.

Fortalecimiento de la infraestructura policial

El director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, Capitán de Corbeta IM. P. Justino Bautista Osorio, destacó que la renovación de los centros forma parte de las acciones para mejorar la atención a la ciudadanía.

“Hoy damos un paso más en la atención al público y lo hacemos posible gracias a la gobernanza del presidente municipal Pedro David Rodríguez Villegas. Hemos logrado buenos resultados junto con la ciudadanía y esperamos contar siempre con su respaldo para un Atizapán más seguro”, afirmó.

La administración municipal señaló que el fortalecimiento de la Policía incluye tanto la renovación de infraestructura como la dotación de equipamiento y herramientas para que los elementos puedan desarrollar sus funciones en mejores condiciones.

Con la rehabilitación de los CAP de Las Arboledas y Lomas de Atizapán, el municipio amplía la infraestructura destinada a las tareas de seguridad y atención ciudadana en los diferentes sectores de Atizapán de Zaragoza.