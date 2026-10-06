Atletas mexiquenses obtienen 143 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE

Paralimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación del Estado de México alcanzó 143 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 con un registro de 67 preseas de oro, 49 de plata y 27 de bronce, resultado del desempeño de las niñas, niños y jóvenes mexiquenses que participan en las distintas disciplinas del deporte adaptado.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que estos resultados son producto del esfuerzo de las y los deportistas, sus cuerpos técnicos y familias, así como de las acciones que realiza el gobierno estatal, a través del Instituto del Deporte Estatal (IDEMÉX).

En cuanto a los resultados de las últimas jornadas, el director General del IDEMÉX, Miguel Ángel Sánchez González, informó que el paratletismo inició su participación con 50 medallas, de las cuales, 18 son de oro, 22 de plata y 10 de bronce, de la categoría juvenil menor, que continúa en competencia. Se esperan más de la categoría juvenil mayor quienes concluirán su participación el 10 de octubre.

Sánchez González añadió que, en paraciclismo, la delegación mexiquense cerró su participación con 10 medallas, de las cuales 8 fueron de oro, una de plata y una de bronce.

En baloncesto, los equipos mexiquenses obtuvieron una medalla de oro y una de plata, mientras que en golbol consiguieron dos medallas de bronce. Estas cifras se suman a las 72 medallas de paranatación, a las cuatro de Boccia y a las tres de powerlifting adaptado.

Las competencias de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 continuarán hasta el próximo 10 de octubre.