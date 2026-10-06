CDMX acelera acciones contra el cambio climático; reporta más de un millón de toneladas de GEI evitadas

La Ciudad de México ha evitado en un año más de un millón de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero mediante políticas de reverdecimiento, movilidad sostenible y reciclaje, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026.

El encuentro, que reúne a gobiernos, empresas, organizaciones civiles, academia, comunidades y organismos internacionales, contempla más de 250 actividades y la participación de más de 6 mil personas en distintos puntos de la capital y el Estado de México.

Los temas que se abordarán serán la calidad del aire, energías renovables, biodiversidad, agua, economía circular, financiamiento verde y movilidad sustentable.

Clara Brugada señaló que la Ciudad de México se ha propuesto reducir 35 por ciento la contaminación, con una participación de 10 por ciento del sector privado y el resto a cargo del gobierno local.

El resultado alcanzado en un año, dijo, equivale a evitar el doble de las emisiones anuales de un país pequeño como Cabo Verde.

CDMX acelera acciones contra el cambio climático; reporta más de un millón de toneladas de GEI evitadas

La capital cuenta además con 100 nuevos kilómetros de electromovilidad que han sustituido miles de transportes contaminantes y construye tres nuevas líneas de Cablebús.

En materia de conservación, el gobierno reportó la recuperación de más de 300 hectáreas de suelo verde invadido y la plantación de 10 millones de plantas y árboles en el Suelo de Conservación, con la meta de alcanzar 40 millones de árboles para 2030.

El Suelo de Conservación representa 60 por ciento del territorio capitalino, frente a 40 por ciento de suelo urbano.

A esto se suma un programa de reforestación urbana que busca plantar un millón de árboles, así como la instalación de ecotecnologías en 19 mil viviendas, entre ellas calentadores solares y sistemas de captación de agua de lluvia. La meta es superar las 50 mil viviendas.

También mencionó el incremento de 45 por ciento en el reciclaje durante siete meses a través de la campaña “Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”.

El gobierno también anunció un proyecto para recuperar la denominada Ciudad Lacustre, que contempla los lagos de Xochimilco y Tláhuac y los ríos que aún permanecen vivos en la capital.

CDMX acelera acciones contra el cambio climático; reporta más de un millón de toneladas de GEI evitadas

México enfrenta ya los efectos del cambio climático

La secretaria federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió que el cambio climático dejó de ser una amenaza futura y ya se refleja en México mediante cambios en los regímenes de lluvia, inundaciones, sequías y otros fenómenos que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Alicia Bárcena informó que México se comprometió a no superar entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente en 2030, frente a unas 765 millones de toneladas actuales, y a alcanzar emisiones netas cero de carbono en 2050.

Los sectores que más contribuyen a las emisiones nacionales son el transporte, con 20 por ciento; la generación eléctrica y la industria, con alrededor de 19 por ciento cada una, y la agricultura, con aproximadamente 17 por ciento.

Por ello, sostuvo, la reducción de emisiones requiere la participación coordinada de distintas dependencias y gobiernos.

La funcionaria también destacó los riesgos de adaptación que enfrenta el país, particularmente la erosión de las zonas costeras de Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Añadió que entre 40 mil y 90 mil toneladas de sargazo se desplazan por el Caribe mexicano y alrededor de 10 por ciento llega a las playas de Quintana Roo, por lo que el gobierno federal trabaja en su recolección y aprovechamiento mediante esquemas de economía circular.

En materia energética, mencionó que el país tiene como meta alcanzar 38 por ciento de generación eléctrica a partir de fuentes renovables para 2030, frente a un nivel actual de entre 26 y 27 por ciento.

También anunció una plataforma denominada AdoptaMex, que permitirá consultar los riesgos climáticos y las necesidades de adaptación de distintas zonas del país.

La coordinadora residente de Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi, destacó que los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y que el mundo se aproxima peligrosamente a superar el umbral de 1.5 grados.

Consideró que México cuenta con capacidades, diversidad biológica y conocimientos comunitarios para avanzar en una transición justa, pero llamó a convertir los compromisos en resultados mediante la cooperación entre gobiernos, empresas, ciencia y sociedad.

Además, la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, afirmó que la Semana de Acción Climática convierte durante cinco días a la Ciudad de México en un punto central de discusión ambiental y subrayó la coordinación entre gobierno, empresas y sociedad civil.

Añadió que la capital trabaja rumbo a la COP31 y sostuvo que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”.

Clara Brugada llamó a acelerar las acciones frente a la emergencia climática y sostuvo que ya terminaron las advertencias y que es necesario transformar la manera de producir, consumir, transportarse y habitar las ciudades.

Planteó además una visión “ecofeminista” que vincule la protección ambiental con la justicia social y de género.

“No hay justicia climática, sin justicia social”, puntualizó.