Congreso pide al GCDMX reforzar promoción de la Feria del Mole en Milpa Alta

Congreso llama a reforzar promoción de la Feria del Mole 2026

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para reforzar la promoción de la XLIX Feria Nacional del Mole de San Pedro Atocpan, con el objetivo de contribuir a la actividad económica de Milpa Alta y beneficiar a las familias que participan en la cadena productiva relacionada con esta tradición gastronómica.

La propuesta, impulsada por la diputada Judith Vanegas Tapia, de Morena, llama a fortalecer la difusión del encuentro a través de las secretarías de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de Desarrollo Económico y de Cultura de la Ciudad de México.

La feria se realiza del 3 al 25 de octubre de 2026 en San Pedro Atocpan, comunidad reconocida por su producción de mole y por conservar conocimientos y técnicas de elaboración que han sido transmitidos entre generaciones.

Durante su intervención, Vanegas Tapia sostuvo que la importancia de la feria va más allá de la gastronomía, debido a que alrededor de la elaboración y comercialización del mole existe una cadena económica que involucra a productores, agricultores, comerciantes, restauranteros, artesanos y prestadores de servicios.

“Cuando hablamos de la Feria Nacional del Mole, no hablamos solamente de gastronomía. Hablamos del trabajo y del sustento de cientos de familias”, afirmó.

La legisladora, representante del Distrito 7 Milpa Alta-Tláhuac, señaló que fortalecer la promoción del encuentro puede contribuir a incrementar el número de visitantes y favorecer el consumo en establecimientos de la zona, desde restaurantes y comercios hasta los espacios donde se comercializan productos elaborados por habitantes de la comunidad.

Explicó que el impacto económico de la feria no se limita a quienes venden directamente el mole, pues la actividad también beneficia a quienes participan en las distintas etapas de la cadena productiva, desde la obtención y procesamiento de los ingredientes hasta la preparación, venta y prestación de servicios.

Vanegas aseguró que una mayor afluencia de consumidores también permite que parte de los recursos generados permanezca dentro de la comunidad y vuelva a circular entre los propios negocios y familias de San Pedro Atocpan.

“El dinero que se consume localmente puede quedarse y volver a circular en nuestra propia comunidad”, sostuvo.

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Tradición y actividad productiva

La legisladora aprovechó para destacar que San Pedro Atocpan se ha convertido en un referente nacional de la producción de mole, por lo que consideró necesario que la preservación de esta tradición esté acompañada de acciones que fortalezcan las condiciones económicas de quienes la mantienen vigente.

Señaló que hablar de la defensa de los pueblos originarios también implica respaldar sus actividades productivas y generar condiciones para que el valor económico de sus tradiciones permanezca en las propias comunidades.

“La defensa de los pueblos originarios no debe limitarse al reconocimiento de sus tradiciones, sino traducirse en acciones que fortalezcan sus cadenas productivas”, sostuvo.

En este sentido, consideró que la Feria Nacional del Mole representa una oportunidad para acercar a más personas a San Pedro Atocpan y, al mismo tiempo, promover el consumo de productos y servicios locales.

La diputada aprovechó para llamar a habitantes de la Ciudad de México y visitantes de otras entidades a acudir a la feria durante los días que restan de esta edición, conocer a los productores y consumir en los restaurantes, comercios y establecimientos de la comunidad.

“Hoy no vengo solamente a hablar de una feria. Vengo a hablar de mi comunidad, de nuestra gente y de una tradición que merece todo el respaldo de esta Ciudad”, afirmó.

Con la aprobación del punto de acuerdo, el Congreso capitalino busca que las autoridades involucradas fortalezcan la promoción del encuentro durante su edición número 49, en una comunidad donde la elaboración del mole forma parte tanto de su identidad cultural como de la actividad económica de numerosas familias.

“Detrás de cada plato de mole hay una familia. Detrás de cada receta hay una historia. Y detrás de cada compra local existe la posibilidad de que nuestra economía siga circulando y generando bienestar dentro de nuestros propios pueblos”, concluyó Vanegas Tapia.