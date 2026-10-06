Entregan Capital Semilla a mil 109 mujeres para fortalecer su autonomía económica





Mil 109 mujeres concluyeron la tercera generación del programa Capital Semilla para la Autonomía Económica de las Mujeres y recibieron un apoyo de 25 mil pesos no reembolsables para poner en marcha o fortalecer sus proyectos productivos.

Con dicha ayuda, suman 4 mil mujeres beneficiadas este año y 100 millones de pesos entregados por el Gobierno de la Ciudad de México.

La estrategia tiene como meta que las beneficiarias conviertan sus conocimientos, ideas y emprendimientos en fuentes de ingreso y avancen hacia una mayor independencia económica.

El apoyo económico es acompañado por un proceso de formación en áreas como economía, finanzas personales, contabilidad, mercadotecnia, liderazgo, derechos, autoestima y empoderamiento.

Las dos primeras generaciones sumaron 2 mil 831 emprendedoras que recibieron el estímulo de 25 mil pesos, y varias de ellas ya avanzaron al siguiente componente, que contempla microcréditos en alianza con FONDESO.

Dentro de la tercera generación, 75 por ciento tiene responsabilidades de cuidados que anteriormente les impedían capitalizarse para emprender y 88 por ciento son jefas de familia.

Del mismo modo, 19 por ciento vive en un Territorio de Paz, 15 por ciento pertenece a comunidades afrodescendientes, indígenas o pueblos originarios y 14 por ciento son adultas mayores.

El programa también incorporó a madres buscadoras y mujeres que vivieron privadas de su libertad, como parte de una estrategia de reinserción económica.

Dentro de los proyectos apoyados hay talleres de carpintería, mecánica, reparación de motos, bicicletas, celulares y computadoras, además de iniciativas de arquitectura, impresión 3D, educación canina, alimentos, ropa y artesanías.

Autonomía frente a la desigualdad

En la entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada precisó que el programa fue creado ante las dificultades que enfrentan muchas mujeres para incorporarse al mercado laboral debido a las tareas de cuidado.

Citó que, de acuerdo con los datos presentados durante el acto, 74 por ciento de las mujeres no puede asumir un trabajo fuera de casa por las responsabilidades de cuidados.

También sostuvo que el objetivo es combatir tres desigualdades históricas, las cuales son la dependencia económica, la violencia y la distribución desigual de las tareas de cuidado. En ese sentido, defendió la entrega de capital sin deuda inicial y señaló que los recursos públicos deben permitir que las mujeres desarrollen proyectos productivos sin comenzar su actividad económica endeudadas.

“Se han entregado 100 millones de pesos, directamente, a las manos de las mujeres”, afirmó la mandataria, quien anunció que buscará ampliar los recursos del programa el próximo año.

También hizo énfasis en que el Capital Semilla representa la primera etapa de un esquema que posteriormente permite acceder a créditos de entre 10 mil y 100 mil pesos para negocios que ya están operando.

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, agregó que el programa no se limita a entregar dinero. También busca generar capacidades y redes entre las participantes.

Señaló que uno de sus principales pilares es la confianza en los proyectos de las mujeres y subrayó que la autonomía económica permite planear el futuro y ejercer derechos y libertades.

La Escuela de Autonomía Económica ya acumula 160 horas de talleres y 4 mil 567 beneficiarias, y que durante el último trimestre del año los cursos se llevarán a Utopías, PILARES, Centros Libres, unidades habitacionales y la Central de Abasto.

La capacitación tuvo una asistencia de 89 por ciento en esta generación. Para la presidenta de Fundación Palma, Fery Palma, el recurso debe entenderse como una herramienta para construir el siguiente paso y no únicamente para resolver necesidades inmediatas.

La jefa de Gobierno también destacó casos como el de Samantha, de 23 años, quien abrirá un taller mecánico; Concepción, de 83 años, que emprenderá un negocio de ropa y accesorios; María Jovita, quien adquirirá herramientas para un taller de carpintería; Silvia, quien abrirá un negocio de alimentos tras haber estado privada de la libertad, y Francisca, artesana tzotzil de 58 años, quien fortalecerá la producción de muñecas Lelé.

Finalmente, Clara Brugada planteó que el objetivo final es que las beneficiarias avancen hacia negocios formales, aprendan a utilizar el sistema financiero y puedan convertirse también en proveedoras.

“El Capital Semilla abre la puerta”, sostuvo, al señalar que el siguiente reto es que los proyectos crezcan y generen ingresos sostenibles.