Marcha Zombie en CDMX: ¿cuándo es la edición 2026? (Crisanta Espinosa Aguilar)

Durante el mes de octubre se realizará la 19va edición de la Marcha Zombie en la Ciudad de México, donde personas disfrazas de muertos vivientes podrán recorrer la calles.

De acuerdo con un reporte oficial de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, en la edición de 2025 hubo una asistencia más de 120 mil personas.

¿Cuán será la próxima edición de la Marcha Zombie?

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre y el punto de reunión será en el Monumento a la Revolución; la salida será puntual por lo que te recomendamos salir con tiempo ya que puede haber congestionamiento.

Cerca del lugar se encuentra la estación Revolución de la línea 2 del Metro, además de la estaciones del Metrobús de Plaza de la República (línea 4), Revolución (línea 1) y Amajac (línea 7).

Recorrido y horario de la marcha

El punto de reunión para la Marcha Zombie es en el Monumento a la Revolución en punto de las 11:00 horas donde se realizarán actividades previo a su salida, también contará con zona de maquillaje y convivencia.

A las 15:40 horas se realizará el baile masivo de ‘Thriller’ y partirán a las 16:00 horas hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

La marcha atravesará avenida de la República, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

¿Cómo puedo participar en la marcha?

Puedes acceder de manera gratuita al recorrido, pero puedes aportar de manera voluntaria el donativo de 1 kilo de alimento no perecedero.

Únicamente se recogerá el alimento en la carpa que se instalará frente al Monumento a la Revolución, no habrá más puntos de acopio en el recorrido hacia el Zócalo.

¿Qué características tiene un disfraz de zombie?

Como marca característica podemos encontrar la ropa desgastada, sangre falsa, maquillaje verdoso y algunas heridas que pueden ayudar a que se vea realista.