Tlalnepantla refuerza limpieza de calles y coladeras para prevenir encharcamientos

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz y el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) reforzaron las labores de limpieza en calles y coladeras del municipio, con el objetivo de mantener estos espacios libres de residuos y reducir el riesgo de obstrucciones y encharcamientos.

Las acciones forman parte de los trabajos que realizan las autoridades municipales para mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana, principalmente durante la temporada de lluvias, cuando la acumulación de basura puede provocar que el agua no circule de manera adecuada por las coladeras.

Personal del gobierno municipal y del OPDM realiza labores en territorio para retirar residuos que pueden terminar en las alcantarillas y generar problemas en el sistema de drenaje.

De acuerdo con las autoridades, mantener libres de basura las calles y las coladeras es una tarea que requiere la participación tanto de los servicios públicos como de la ciudadanía.

Los residuos que son arrojados en la vía pública pueden ser arrastrados por la lluvia hacia las coladeras, donde pueden acumularse y generar tapones. Esto puede dificultar el paso del agua y favorecer la aparición de encharcamientos en diferentes puntos.

Por esta razón, las jornadas de limpieza buscan prevenir este tipo de situaciones mediante trabajos de mantenimiento y retiro de residuos.

El Gobierno de Tlalnepantla de Baz señaló que estas acciones se realizan directamente en las comunidades para atender las necesidades relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos.

El OPDM también participa en estas labores debido a sus funciones relacionadas con los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el municipio.

La limpieza de coladeras es una de las actividades que puede contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje, especialmente cuando se presentan lluvias fuertes.

Además de las acciones realizadas por las autoridades, se hizo énfasis en la importancia de que los habitantes colaboren evitando tirar basura en las calles.

La participación ciudadana puede ayudar a reducir la cantidad de residuos que llegan a las coladeras y, con ello, disminuir el riesgo de obstrucciones.

Las autoridades municipales también buscan generar conciencia entre la población sobre la importancia de mantener limpio el entorno. El cuidado de las calles y de la infraestructura pública no depende solamente de los trabajadores de servicios públicos, sino también de las personas que utilizan estos espacios diariamente.

Durante las jornadas, los equipos de trabajo realizan recorridos y atienden puntos donde se identifica la presencia de residuos que podrían afectar el funcionamiento de las coladeras.

Estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo en territorio, mediante la cual las autoridades buscan acercar los servicios públicos a las diferentes comunidades de Tlalnepantla.

La temporada de lluvias representa un reto para los municipios, debido a que la cantidad de agua que cae puede aumentar en poco tiempo y generar acumulaciones cuando las redes de drenaje se encuentran obstruidas.

Por ello, las labores preventivas de limpieza pueden ser importantes para mantener despejados los puntos de desagüe.

El Gobierno Municipal y el OPDM señalaron que continuarán sumando esfuerzos para mantener las calles y espacios públicos en mejores condiciones.

También se busca fortalecer la participación de los habitantes para que las labores de limpieza tengan mejores resultados y se pueda conservar el entorno.

Con estas acciones, Tlalnepantla de Baz busca mantener una ciudad más limpia y ordenada, mientras se realizan trabajos para reducir los riesgos relacionados con la acumulación de residuos y los encharcamientos durante las lluvias.

Las autoridades reiteraron que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida, por lo que invitaron a la población a contribuir evitando arrojar basura en la vía pública y reportando las zonas que requieran atención.