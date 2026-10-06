Megaofrenda UNAM 2026: Estas son las fechas, horarios, zona y temáticas de este año

Megaofrenda UNAM 2026 La celebración de Día de Muertos de la UNAM coincide con su aniversario 475; honrará a quienes han dejado huella en su historia.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó a la comunidad su invitación formal al XXIX Festival Universitario del Día de Muertos, evento de tradición popularmente conocido como la Megaofrenda UNAM, detallando las fechas, horarios y zona de exhibición de las ofrendas que tendrán por objetivo honrar a quienes han dejado huella en la historia de la máxima casa de estudios.

La Megaofrenda UNAM forma parte del catálogo de actividades y eventos por el Día de Muertos que se celebran cada año en la Ciudad de México, consolidándose como una de las exhibiciones artísticas preferidas de la población en esta temporada otoñal.

¿Cuál es la temática de la Megaofrenda 2026? Así serán las ofrendas de Ciudad Universitaria

Este año, la UNAM celebrará sus 475 años con una temática especial que transportará a sus visitantes de la Megaofrenda 2026 en Ciudad Universitara a un “recorrido a través de las vidas, las historias y los pasos de quienes han transitado pasillos y aulas” de la máxima casa de estudios, principalmente aquellas generaciones que han contribuido a la historia universitaria.

Bajo el tema “475+ Trayectorias que nos sustentan”, la comunidad universitaria dedicará sus populares ofrendas de Día de Muertos 2026 a las personas, comunidades, acontecimientos y legados que dejaron huella en la historia de la UNAM, contribuyendo a formar la identidad hasta el día de hoy persiste y continúa evolucionando.

La migración ha fortalecido a muchos países, ha permitido el desarrollo del conocimiento y ha construido sociedades más resilientes. Por todo eso y porque hoy son comunidades en alto riesgo, dedicamos esta megaofrenda a las personas migrantes, exiliadas, refugiadas y desplazadas: #RectorLomelí, durante la inauguración del XXVIII Festival Universitario de Día de Muertos #MegaOfrendaUNAM2025. @Comunidad_UNAM @UniversumMuseo @AcnurMexico — UNAM (@UNAM_MX) October 31, 2025

“Mirar el camino recorrido desde esta casa de estudios es reconocer cómo el esfuerzo individual y colectivo ha contribuido a fortalecer la educación pública y gratuita de nuestro país”, declaró la institución a través de su comunicado público, destacando a la Megaofrenda como un evento que una a la comunidad universitaria con el público en general.

Para la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrar su pasado es una forma de “reforzar los lazos de empatía y pertenencia que nos unen como comunidad”, un homenaje necesario para que la identidad universitaria siga evolucionando y construyendo el futuro con libertad de pensamiento, autonomía y compromiso.

¿Cuándo y dónde será la Megaofrenda UNAM 2026? Sede y horarios

La inauguración de la Megaofrenda UNAM 2026, que celebrará 475 años de la máxima casa de estudios del país, está programada para el sábado 31 de octubre y será exhibida al público general hasta el 2 de noviembre de 2026, periodo en el que familias, parejas y grupos de amistades podrán recorrer los altares.

Para quienes deseen acudir a este tradicional evento, tendrán que hacerlo entre los horarios de 11:00 a 21:00 horas en la explanada del Universum, ubicado sobre Circuito Cultural de Ciudad Universitaria en la alcaldía Coyoacán.

“El pasado conversa con el presente para recordarnos que el arte, la cultura, la ciencia y el conocimiento constituyen algunos de los mayores legados que nuestra comunidad ha recibido”, sostiene la institución, invitando a la población de Ciudad de México y personas extranjeras a formar parte de la exhibición de ofrendas, cuya entrada es completamente gratuita y de carácter familiar, es decir, apta para todas las edades.