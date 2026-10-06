.

Obras en la Zona Sur del Edoméx benefician a 3 millones de habitantes

El Gobierno del Estado de México ha pavimentado y rehabilitado más de mil 637 kilómetros de caminos en 38 municipios de la Zona Sur, obras que, de acuerdo con la administración estatal, han beneficiado a unos 3 millones de habitantes al mejorar la movilidad, el traslado de mercancías y la actividad comercial y turística.

En la gira de rendición de cuentas “El Poder de Cumplir”, en Donato Guerra, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que las acciones se han concentrado en las regiones de Sultepec, Tenancingo, Tejupilco y Valle de Bravo, con trabajos de infraestructura y servicios públicos.

En tres años de administración, se han realizado 185 obras en la zona. Entre ellas se encuentran la rehabilitación del Auditorio Municipal y la Casa de Cultura de Ixtapan del Oro, la primera etapa del Libramiento Colibrí, en Valle de Bravo, y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12 de Diciembre, en Villa Luvianos.

También se rehabilitó el tramo carretero Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos y Paseo Insurgentes, en Tenancingo, además de construirse un sistema de agua potable en Sabana de Taborda, Villa de Allende.

Apoyo al campo y atención educativa

Como parte de las acciones para el sector agropecuario, el gobierno estatal entregó 225 tractores y 187 equipos agrícolas a productores de municipios como Almoloya de Alquisiras, Malinalco, Sultepec, Tenancingo y Zacualpan.

En materia educativa, se construyeron 67 nuevos espacios escolares y se efectuaron mil 183 acciones de rehabilitación en planteles de 27 municipios. Además, 421 escuelas de 29 municipios fueron equipadas, con beneficio para más de 25 mil estudiantes.

En salud, la región registró más de 277 mil consultas generales y de especialidad. También se realizaron trabajos de ampliación en los hospitales regionales de Valle de Bravo y Tenancingo, así como labores de mantenimiento en unidades médicas de distintos municipios.

Para los próximos tres años, Delfina Gómez anunció que continuarán las acciones relacionadas con caminos, agua y desarrollo urbano. A partir de noviembre se pondrá en marcha un programa de reparación de baches y repavimentación en coordinación con los municipios.

Del mismo modo, se prevén nuevas obras hidráulicas en Ixtapan de la Sal, Tenango del Valle, Tejupilco, Tenancingo y Zumpahuacán.

La gobernadora informó que a finales de este año comenzarán 23 obras urbanas, con una inversión de 755 millones de pesos.

Los proyectos incluyen el Mercado de La Flor, en Villa Guerrero; un andador peatonal en Malinalco, y áreas recreativas en Santo Tomás.