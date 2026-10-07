Atizapán destina 10 millones de pesos a incremento salarial para mil 273 policías

El Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza destinó una inversión de 10 millones de pesos para fortalecer las condiciones laborales de mil 273 agentes operativos de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, mediante un incremento salarial progresivo de acuerdo con el grado de cada elemento.

Durante el evento “Acciones de Dignificación Policial: Incremento Salarial 2026”, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, señaló que mejorar las condiciones de seguridad también implica respaldar a los elementos encargados de proteger a la población.

El alcalde destacó que el ajuste salarial busca reconocer la responsabilidad, experiencia y desarrollo profesional de las y los integrantes de la corporación.

“Si ustedes están bien, el trabajo y el desempeño van a ser mejores”, expresó Rodríguez Villegas durante la ceremonia, en la que reconoció la labor que realizan los policías municipales.

Fortalecimiento de la corporación

El incremento salarial forma parte de una serie de acciones emprendidas por la administración municipal para fortalecer a la corporación policial.

Entre estas medidas se encuentran la entrega de equipamiento, incorporación de tecnología, capacitación permanente y mejoras en las condiciones laborales, además de servicios como gimnasio y cámaras corporales (bodycams).

También se han realizado trabajos de rehabilitación en los Centros de Atención Policial (CAP) y los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con el objetivo de mejorar las herramientas y espacios utilizados por los elementos de seguridad.

Durante el acto, el capitán de corbeta IM.P. Justino Bautista Osorio, director de Seguridad Pública y Seguridad Vial de Atizapán de Zaragoza, señaló que el incremento representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de los policías en favor de las familias del municipio.

El funcionario sostuvo que mejorar las condiciones laborales de los elementos también contribuye al bienestar de sus familias y al fortalecimiento de la institución.

A nombre de los integrantes de Seguridad Pública, el policía primero Guillermo Franco García destacó que las mejoras laborales forman parte de un proceso que, dijo, se ha desarrollado de manera progresiva mediante incrementos salariales y otras prestaciones, como tarjetas de despensa.

Entregan ambulancias para fortalecer atención de emergencias

Durante la misma ceremonia, el presidente municipal entregó dos ambulancias de urgencias básicas, adquiridas con recursos propios del gobierno local.

Las unidades estarán a cargo de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente y tendrán como finalidad ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con el gobierno municipal, las nuevas ambulancias permitirán fortalecer la atención prehospitalaria, con una cobertura estimada de aproximadamente 8 mil servicios anuales.

Con estas acciones, la administración municipal busca reforzar tanto las condiciones de trabajo de los cuerpos de seguridad como la capacidad operativa de los servicios de emergencia en Atizapán de Zaragoza.