Bachetón 24/7 lleva trabajos de reparación a vialidades de Ecatepec durante la noche

Con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y avenidas de Ecatepec, la Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial participó en una jornada nocturna del programa Bachetón 24/7, con trabajos de reparación de vialidades durante la noche.

Las labores forman parte de las acciones que realiza el gobierno municipal para atender las necesidades que existen en las diferentes comunidades y mejorar las condiciones en las que diariamente se trasladan los habitantes.

Durante la jornada, personal de la Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial salió a las calles para realizar trabajos de bacheo, una actividad que busca atender los daños que presentan las vialidades y facilitar el tránsito de automovilistas y vecinos.

El programa Bachetón 24/7 plantea mantener los trabajos de reparación durante diferentes horarios, incluyendo jornadas nocturnas, con la intención de continuar con las acciones de mantenimiento sin limitar las labores únicamente al horario de oficina.

Durante la noche, mientras gran parte de la población se encuentra en sus hogares, los trabajadores municipales continúan en territorio para realizar las reparaciones necesarias en las calles que presentan afectaciones.

El trabajo nocturno también permite que las cuadrillas puedan realizar sus actividades en momentos en los que existe menor circulación vehicular en algunas vialidades, aunque las labores requieren mantener medidas de seguridad para quienes transitan por las zonas donde se realizan los trabajos.

La jornada fue difundida como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien ha señalado la importancia de mantener presencia en territorio y atender directamente las necesidades de la ciudadanía.

El bacheo es una de las labores que constantemente solicitan los habitantes, debido a que los daños en las calles pueden dificultar el tránsito y afectar tanto a automovilistas como a peatones.

Un bache puede aparecer por diferentes factores y, cuando no recibe mantenimiento, puede aumentar de tamaño y generar mayores dificultades para quienes utilizan diariamente las vialidades. Por ello, las jornadas de reparación buscan atender estos puntos y evitar que las afectaciones continúen creciendo.

En Ecatepec, las necesidades de mantenimiento son parte de los retos que enfrenta el municipio debido a la cantidad de calles y avenidas que deben recibir atención.

El Bachetón 24/7 busca responder a estas necesidades mediante jornadas que se desarrollan durante el día y la noche. La intención es que los trabajos continúen de manera constante y que las cuadrillas puedan avanzar en la atención de las vialidades.

La jornada nocturna también representa una forma de acercar las acciones del gobierno municipal a las comunidades. El personal encargado de los trabajos se traslada a distintos puntos para realizar las reparaciones y mantener las calles en mejores condiciones.

Mientras las luces de la ciudad permanecen encendidas, las cuadrillas continúan con sus labores. El ruido de las herramientas y la presencia de trabajadores en las vialidades forman parte de estas jornadas que buscan atender problemas que afectan directamente la movilidad de los habitantes.

La participación de la Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial en esta jornada refuerza el mensaje de mantener un trabajo cercano a las comunidades y atender las necesidades que se presentan en el territorio.

La administración municipal señala que este tipo de acciones forman parte de un trabajo que continúa incluso durante la noche, con el objetivo de avanzar en la reparación de calles y mejorar las condiciones de movilidad para la población.

De esta manera, el Bachetón 24/7 mantiene sus labores en Ecatepec con jornadas que buscan atender los baches y daños que existen en las vialidades.

Las acciones continuarán como parte de los trabajos municipales para mejorar el entorno urbano y responder a las solicitudes de los habitantes, bajo la idea de que el mantenimiento de las calles requiere presencia constante y trabajo en territorio.

Con estas jornadas nocturnas, el gobierno de Ecatepec busca mostrar que las labores de atención a las vialidades no se detienen cuando termina el día, sino que continúan durante la noche para avanzar en la reparación de los caminos utilizados diariamente por la ciudadanía.