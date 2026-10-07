Declaran Portadas Florales de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial

Las portadas florales de Iztapalapa ya son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La tradición de las Portadas Florales de Atlalilco y Axomulco, en Iztapalapa, fue reconocida formalmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. La declaratoria se dio un día después de que la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta, presentara ante el Congreso local un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades concluir el procedimiento, que permanecía pendiente pese a contar con una valoración institucional favorable.

Peralta, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, solicitó durante la sesión ordinaria del martes 6 de octubre, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría de Cultura realizar las acciones necesarias para formalizar el reconocimiento.

“Celebramos que finalmente se haya concluido este procedimiento. Ayer llevamos este tema al Congreso porque existía un reconocimiento que ya había avanzado prácticamente todas sus etapas, pero faltaba darle certeza jurídica. Hoy esa parte finalmente se cumple”, señaló.

El reconocimiento protege una tradición con más de dos siglos de historia preservada por generaciones de habitantes de Atlalilco y Axomulco, así como por familias, mayordomías y sociedades florales que participan en su elaboración y transmisión.

De acuerdo con la legisladora, el expediente para obtener la declaratoria fue entregado a la Secretaría de Cultura en julio de 2025; posteriormente, el 29 de agosto de ese año, la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural aprobó por unanimidad el visto bueno para su reconocimiento.

Como parte del proceso también fueron reconocidas 13 sociedades florales por su participación en la conservación y transmisión de esta práctica, sin embargo, faltaba la publicación del decreto en la Gaceta Oficial para concluir formalmente el procedimiento.

“Este reconocimiento pertenece, antes que a cualquier autoridad, a las comunidades que han mantenido viva la tradición. Son ellas las que durante generaciones han conservado los conocimientos, la organización y el trabajo colectivo que hacen posibles estas portadas”, afirmó Peralta.