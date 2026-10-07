Invitan a artistas de Atizapán y la región a participar en exposición colectiva de Atzán 2026

Para impulsar la participación de artistas locales y promover las diferentes expresiones culturales, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza lanzó una convocatoria para formar parte de la exposición colectiva de artes plásticas “Expresiones y Sentimientos”, que se realizará como parte del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026.

La convocatoria está dirigida a artistas plásticos de Atizapán de Zaragoza y de la región que estén interesados en presentar parte de su trabajo dentro de este festival cultural.

Podrán participar artistas de diferentes niveles, desde aficionados hasta técnicos, profesionales y maestros, siempre que sus trabajos correspondan a las disciplinas de pintura, grabado o escultura.

Uno de los principales puntos de la convocatoria es que la temática de las obras será libre, por lo que los participantes podrán presentar piezas de acuerdo con sus propios intereses y propuestas artísticas.

Cada artista podrá participar con hasta dos obras de su autoría, las cuales podrán abordar diferentes temas. Las piezas deberán tener como medida máxima 1.20 metros de alto por 1.20 metros de ancho.

Las obras deberán entregarse debidamente preparadas para su exhibición. En el caso de las pinturas y trabajos que lo requieran, deberán presentarse enmarcadas o con bastidor y contar con los complementos necesarios para que puedan ser colocadas adecuadamente durante la exposición.

La recepción de las obras se llevará a cabo del 5 al 13 de octubre de 2026, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Centro Municipal de Cultura y Arte (CEMCA), ubicado en Calle 5 número 21, Fraccionamiento Jardines de Atizapán, en Atizapán de Zaragoza.

Además de la obra, los participantes deberán entregar dos fichas técnicas. Una deberá estar adherida a la pieza antes de embalarla y otra deberá colocarse en el exterior del embalaje. Ambas deberán contener información como el nombre de la obra, nombre del autor, técnica utilizada, medidas, costo, en caso de considerarlo, y un número telefónico de contacto.

Al momento de entregar la pieza, los artistas también deberán llenar un formato de recepción, el cual será necesario posteriormente para realizar el retiro de las obras.

La inauguración de la exposición colectiva está programada para el sábado 18 de octubre a las 12:00 horas, en el Patio Central del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades municipales señalaron en la convocatoria la importancia de que los artistas participantes estén presentes durante el evento inaugural, ya que en ese momento recibirán su reconocimiento por haber formado parte de la exposición.

Una vez concluida la actividad, las obras podrán ser retiradas directamente a partir del martes 26 de octubre de 2026 en las instalaciones del Centro Municipal de Cultura y Arte.

La convocatoria también establece que la Subdirección de Cultura se reserva el derecho de no exhibir aquellas obras que no cumplan con los requisitos solicitados.

Con esta exposición, el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 busca abrir un espacio para que artistas de Atizapán y municipios de la región puedan mostrar sus trabajos ante el público y formar parte de una actividad dedicada a las artes plásticas.

La exposición “Expresiones y Sentimientos” se suma a las actividades culturales que se desarrollarán dentro de Atzán 2026, festival que busca reunir diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

Los artistas interesados en participar pueden solicitar mayores informes a los teléfonos 55 2121 3604 y 55 4592 5426, así como consultar la convocatoria completa para conocer todos los requisitos antes de entregar sus obras.

La recepción permanecerá abierta hasta el 13 de octubre, por lo que los creadores interesados deberán preparar y entregar sus piezas dentro de las fechas establecidas para tener la posibilidad de formar parte de esta exposición colectiva.