Impulsan en Naucalpan la Línea 3 del Mexicable y nuevo Centro de Bienestar Animal

Con el respaldo del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno de Naucalpan impulsa dos proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio: la construcción de la Línea 3 del Mexicable y la renovación del Centro de Bienestar Animal de El Molinito.

Ambas obras forman parte de acciones de infraestructura y servicios que buscan atender necesidades relacionadas con la movilidad y el bienestar animal en Naucalpan.

La Línea 3 del Mexicable registra actualmente un avance cercano al 80 por ciento, de acuerdo con información del Gobierno Municipal. El proyecto tendrá una longitud superior a 9.5 kilómetros y contará con 11 estaciones, 62 postes y 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una.

Uno de los principales beneficios esperados es la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes de las zonas altas de Naucalpan hacia el Metro Cuatro Caminos. Actualmente, algunos recorridos pueden tomar alrededor de una hora, mientras que con el nuevo sistema se contempla que el trayecto pueda realizarse en aproximadamente 30 minutos.

Se estima que la nueva línea beneficiará diariamente a más de 40 mil personas y ampliará la conectividad de más de 60 comunidades. Con ello, se busca facilitar el acceso de los habitantes a centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y otros puntos de la zona metropolitana.

Las nuevas cabinas contarán con elementos como asientos ergonómicos, iluminación LED, videovigilancia, internet inalámbrico y sistema de audio. El proyecto también contempla accesibilidad para diferentes usuarios y busca ofrecer una alternativa de transporte para las comunidades que se encuentran en las partes altas del municipio.

La obra es impulsada por el Gobierno del Estado de México y cuenta con la coordinación del Gobierno Municipal de Naucalpan. El proyecto fue planteado como una respuesta a las dificultades de movilidad que enfrentan habitantes de distintas colonias de la zona alta.

Además de la obra de transporte, el municipio avanza en la renovación del Centro de Bienestar Animal de El Molinito, instalaciones que sustituirán al antiguo espacio conocido como “Antirrábico”.

De acuerdo con información municipal, la rehabilitación del centro registra un avance superior al 95 por ciento y tendrá capacidad para alojar a 100 perros y gatos. El inmueble contará con áreas de vacunación, clínica veterinaria, rayos X, espacios para cirugías, consultorios y otras áreas destinadas a la atención y protección de los animales.

El nuevo centro también tendrá un incinerador diseñado para bloquear malos olores y espacios destinados al mejor desarrollo de los animales de compañía. Estas instalaciones forman parte de las acciones de protección y bienestar animal que se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

El proyecto también está relacionado con la estrategia CERA, que contempla acciones de captura, esterilización, resguardo, retorno y adopción para contribuir al control de la población de perros y gatos y promover una tenencia responsable.

De esta manera, mientras la Línea 3 del Mexicable busca transformar los tiempos y condiciones de traslado de miles de naucalpenses, el nuevo Centro de Bienestar Animal pretende mejorar la atención que reciben los animales de compañía.

La coordinación entre ambos gobiernos representa, de acuerdo con las autoridades municipales, una oportunidad para desarrollar infraestructura y servicios en diferentes áreas. Por un lado, la movilidad y conectividad; por otro, la atención y protección de los animales.

Con ambos proyectos en proceso, Naucalpan avanza en obras que buscan atender necesidades cotidianas de la población y generar nuevas alternativas de transporte y servicios para las comunidades del municipio.