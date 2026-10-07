Detienen a 7 que agredieron a policías que ordenaban espacio público en el Centro Histórico

Detenidos Detenidos por agredir a policías en el Centro Histórico. (SSC)

Policías detuvieron a siete hombres que agredieron a dos oficiales de Control de Tránsito y un guardia de seguridad privada durante el operativo de recuperación de espacios en el Centro Histórico.

Los agentes retiraban motocicletas estacionadas en la calle Motolinia cuando fueron atacados.

Cuando elementos fueron alertados del ataque y arribaron al punto, los uniformados apoyaron a controlar la riña y aseguraron a los siete hombres que agredieron físicamente a los oficiales, por lo que fueron detenidos.

Los sujetos de 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

En tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al sitio atendieron a los lesionados y trasladaron a dos de ellos a un hospital para recibir atención médica especializada.