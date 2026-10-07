Baja 54% robo de vehículos en 15 municipios del oriente del Edomex: Mesa de Paz





El robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en 15 municipios del Estado de México que forman parte del Mando Unificado de la Zona Oriente, informó el gobierno estatal durante la sesión 190 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez.

Los resultados presentados por el coordinador del Mando Unificado, general Raúl Martínez González, exponen que a 561 días de la puesta en marcha de esta estrategia de seguridad, septiembre registró el menor número de casos de robo de vehículos desde su implementación.

La gobernadora señaló que los resultados fueron expuestos durante la reunión realizada este miércoles en Cuautitlán Izcalli, con la participación de presidentes municipales de las demarcaciones que integran el esquema de seguridad.

Los municipios incluidos son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El Mando Unificado Oriente contempla patrullajes e inspecciones preventivas permanentes para atender delitos como robo, homicidio y extorsión.

Delfins Gómez hizo énfasis en que la estrategia busca fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad para mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva de la región.