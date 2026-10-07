Metro e IPN desarrollan simulador para capacitar a reguladores de la Línea 9

Simulador de tráfico de trenes Línea 9

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, como parte de su colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) desarrollaron un simulador integral de tráfico de trenes para la Línea 9.

El proyecto fue solicitado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE) del Metro y tiene como objetivo fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los reguladores de los puestos centrales de control, principalmente para que puedan responder ante situaciones extraordinarias que provoquen interrupciones en el servicio.

Simulador Metro Línea 9 Los estudiantes del IPN, Pablo Gerardo Vázquez Pérez, Luis Adrián Rodríguez Valera, Pedro Tristán Suárez Mendoza y Donovan Alexis Machuca Muñetón. desarrollaron un simulador integral de tráfico de trenes de la Línea 9 para fortalecer la capacitación de reguladores del Metro.

Proyecto entre estudiantes y especialistas

La versión 1.0 del simulador fue desarrollada por cuatro estudiantes de la UPIICSA: Pablo Gerardo Vázquez Pérez, Luis Adrián Rodríguez Valera, Pedro Tristán Suárez Mendoza y Donovan Alexis Machuca Muñetón.

Durante la elaboración del proyecto contaron con la asesoría de personal técnico especializado del Metro, así como de docentes de ingeniería ferroviaria y de la academia de física del IPN. La dirección estuvo a cargo de Francisco Bojórquez Hernández, jefe del programa académico de ingeniería ferroviaria de la UPIICSA y exdirector del STC Metro.

La herramienta fue entregada durante una ceremonia realizada en las instalaciones de Zacatenco, donde autoridades de ambas instituciones destacaron los resultados de la colaboración entre el organismo de transporte y la institución educativa.

Durante el acto, Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, destacó el trabajo del IPN en la formación de profesionales que aportan sus conocimientos al Metro y a la movilidad de la Ciudad de México y del país.

También señaló que, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se busca fortalecer la relación del Metro con las principales instituciones de educación pública del país.

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, entregó al titular del Metro la versión 1.0 del simulador integral, al considerar que representa uno de los resultados concretos del convenio de colaboración establecido entre ambas instituciones.

IPN desarrolla simulador para el Metro Los estudiantes del IPN, Pablo Gerardo Vázquez Pérez, Luis Adrián Rodríguez Valera, Pedro Tristán Suárez Mendoza y Donovan Alexis Machuca Muñetón. desarrollaron un simulador integral de tráfico de trenes de la Línea 9 para fortalecer la capacitación de reguladores del Metro.

Actualización para trabajadores

En la misma ceremonia, Fernando Espino Arévalo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, resaltó que el vínculo con el IPN también permite mantener una actualización constante de las y los trabajadores del Metro.

Como parte de esta colaboración, mencionó el seminario “Calidad Integral”, mediante el cual 17 trabajadores del organismo lograron obtener su título profesional.

Con estas acciones, el STC Metro y el IPN refrendaron su compromiso de mantener la colaboración y contribuir a la prestación del servicio de movilidad para más de 4.5 millones de usuarios diarios.