CANACO destaca resultados de operativo contra productos apócrifos en el Centro Histórico

Operación Limpieza FrikiPlaza (@SSC_CDMX)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) reconoció las acciones realizadas por autoridades federales y capitalinas contra la comercialización de productos presuntamente apócrifos, luego del operativo efectuado el pasado 29 de septiembre en establecimientos de la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave.

Como parte de la estrategia denominada “Operación Limpieza”, personal de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) inspeccionó 15 establecimientos.

Durante las revisiones fueron aseguradas 477 piezas, entre videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables, cuyo valor estimado asciende a 1 millón 264 mil 900 pesos.

Para la CANACO CDMX, este tipo de operativos representa una medida para combatir la comercialización de mercancía cuyo origen o procedencia legal no ha sido acreditada, además de proteger a los negocios que operan bajo las normas establecidas.

CANACO advierte por competencia desleal

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, consideró que el ingreso y venta irregular de mercancías afecta directamente a los comercios establecidos que cumplen con sus obligaciones y generan empleos formales.

“La estrategia es una muestra de la voluntad del gobierno local y federal para combatir la invasión de productos apócrifos, que, al ser importados con prácticas irregulares, afectan directamente al comercio establecido mexicano que cumple con la ley y genera empleos formales”, señaló.

La Cámara también advirtió que la venta de artículos falsificados puede generar competencia desleal y afectar los derechos de propiedad intelectual. A esto se suma, indicó, el riesgo para consumidores que adquieren productos sin certeza sobre su origen, calidad o condiciones de seguridad.

El organismo empresarial afirmó que durante los últimos meses ha documentado y denunciado la presencia de mercancías de origen asiático en distintos puntos del Centro Histórico, por lo que consideró relevante la continuidad de las acciones de vigilancia y verificación.

CANACO CDMX manifestó además su disposición para colaborar con las autoridades y el IMPI en acciones encaminadas a fortalecer el comercio formal y el respeto a los derechos de propiedad intelectual.