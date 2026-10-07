Disminuye 54% el robo de vehículos en municipios del Mando Unificado Oriente

El robo de vehículos disminuyó 54 por ciento en los 15 municipios que integran el Mando Unificado de la Zona Oriente, a 561 días de la puesta en marcha de esta estrategia de seguridad, de acuerdo con los resultados presentados durante la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la sesión, el coordinador del Mando Unificado Oriente, general Raúl Martínez González, informó que septiembre registró el menor número de incidencias de robo de vehículo desde el inicio de la estrategia, implementada para fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad.

La gobernadora destacó que los resultados son producto de la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública y señaló que se continuará trabajando para consolidar las acciones en la región.

15 municipios integran la estrategia

El Mando Unificado de la Zona Oriente está integrado por Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

La estrategia contempla patrullajes e inspecciones preventivas permanentes, con acciones dirigidas a combatir delitos como robo, homicidio y extorsión.

La coordinación interinstitucional busca concentrar esfuerzos operativos en los municipios de esta región y mejorar la capacidad de respuesta ante la incidencia delictiva.

Mesa de Paz reúne a autoridades

La información fue presentada durante la sesión número 190 de la Mesa de Paz, realizada en Cuautitlán Izcalli, con la participación de presidentas y presidentes municipales de las demarcaciones que forman parte del Mando Unificado Oriente.

En la reunión participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal, y Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz.

También acudieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.

El gobierno estatal señaló que la coordinación entre las instituciones de seguridad continuará como parte de las acciones para atender los delitos prioritarios en la Zona Oriente del Estado de México.