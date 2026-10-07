Capacitan a policías en el Centro de Entrenamiento Virtual para mejor capacidad operativa

Tiro Muestra de entrenamiento por parte de elementos de la SSC en el nuevo Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual de la Policía en las inmediaciones de la Universidad de la Policía. (Galo Cañas Rodríguez/Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuenta con el Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual (CERV), que desde hace más de tres años fortalece la preparación del personal policial mediante escenarios simulados que permiten practicar y evaluar la actuación de las y los policías ante diferentes situaciones operativas de riesgo.

De esta manera, se utiliza la tecnología y la realidad virtual como herramientas de capacitación que permiten recrear distintos escenarios operativos en un entorno controlado, fortalecer la toma de decisiones y contribuir a una preparación policial cada vez más especializada.

Desde la inauguración del Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual al día de la fecha se han capacitado a 17 mil policías; de los cuales cinco mil 67 son mujeres y 11 mil 933 son hombres.

En este lugar, el entrenamiento inicia con un primer filtro a cargo de instructores, quienes brindan las indicaciones y medidas de seguridad necesarias para el uso correcto del equipo, entre las que se encuentra considerar el armamento utilizado durante la práctica como un arma real, además de portar adecuadamente el equipo de protección personal.

Posteriormente, las y los policías ingresan al área denominada Pabellón, donde pueden desplazarse libremente durante los ejercicios, la cual cuenta con 100 cámaras de captura de movimiento vinculadas a un sistema que permite dar seguimiento a los desplazamientos de cada participante durante la práctica.

El Centro dispone de más de 25 entornos virtuales, entre ellos escenarios rurales, urbanos e industriales, que permiten desarrollar ejercicios con diferentes características, mientras que los sistemas de operación y procesamiento permiten a los instructores asignar a cada participante el tipo de arma, mira y condiciones que tendrá durante el entrenamiento.

Este espacio cuenta con armas largas, dispositivos de simulación tipo taser y simuladores de gas pimienta, además de diversos aditamentos que pueden adaptarse a las necesidades de cada ejercicio, así como réplicas de armas cortas, cargadores simulados, fundas y sensores de movimiento.

Para realizar las prácticas, las y los oficiales utilizan sensores colocados en distintas partes del cuerpo, entre ellas tobillos, muñecas y espalda, así como visores de realidad virtual, dispositivos que permiten al sistema identificar la posición y desplazamiento de cada persona, además de la ubicación de los elementos que utiliza durante el ejercicio.

Una vez equipados, los participantes ingresan al Pabellón y desarrollan el escenario asignado, mientras un instructor observa y evalúa su actuación, en tanto que desde la cabina de operación se procesa la información captada por las cámaras y sensores, además de establecer las condiciones del ejercicio y la intervención de los distintos personajes virtuales.

A través de estos escenarios, el personal puede encontrarse con paredes, obstáculos y personas virtuales, así como con situaciones que requieren identificar amenazas y tomar decisiones ante eventos de alto impacto, con el objetivo de que las y los efectivos practiquen el desenfunde, la identificación de amenazas reales y, principalmente, el control de sus emociones durante una situación de riesgo.

Al finalizar cada ejercicio, el instructor analiza el desempeño de las y los participantes y realiza las correcciones necesarias para que continúen practicando, mejoren sus procedimientos y fortalezcan sus capacidades antes de enfrentarse a situaciones reales.