Decomisan 9 mil piezas de mercancía ilegal en Tepito

Operativo Decomiso de mercancía. (SSC)

La Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevó a cabo un operativo simultáneo en cuatro establecimientos de Tepito, donde se aseguraron nueve mil 18 piezas de mercancía presuntamente ilegal.

Las acciones se originaron a partir de una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva presuntamente infractora. En atención a esta información, el Instituto emitió las órdenes de inspección correspondientes para verificar los productos comercializados en los establecimientos señalados.

El operativo integra la estrategia “Operación Limpieza” y comprendió cuatro visitas de inspección en los domicilios Aztecas 50, Aztecas 58, Aztecas 62 y Granaditas 30, ubicados en la colonia Morelos.

Durante las inspecciones se aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con las marcas FIFA, Nike, Adidas, Pirma, Reebok, New Balance, Puma, Jordan y Under Armour, entre otras. El valor estimado total de la mercancía asciende a 1 millón 911 mil 550 pesos.

En Granaditas 30 se aseguraron cinco mil 910 piezas, con un valor estimado de un millón 160 mil 400 pesos; en Aztecas 50, mil 162 piezas, valuadas en 174 mil 300 pesos; en Aztecas 58, 774 piezas, con un valor de 232 mil 200 pesos; y en Aztecas 62, mil 172 piezas, valuadas en 344 mil 650 pesos.

Para la ejecución del operativo participaron 40 inspectores del IMPI. Asimismo, se contó con el apoyo y acompañamiento de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo de las acciones.

El director general del Instituto, Vidal Llerenas Morales destacó que el aseguramiento de estos productos contribuye a impedir que mercancía presuntamente infractora se comercialice y afecte los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México.