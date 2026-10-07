Rehabilitan la alberca Juventino Rosas en Iztacalco con inversión de más de 9 mdp





La alcaldía Iztacalco concluyó la rehabilitación integral de la Alberca Semiolímpica Juventino Rosas, con una inversión superior a 9 millones de pesos y trabajos destinados a mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del espacio, informó la alcaldesa Lourdes Paz.

La intervención, que beneficia a más de 900 personas usuarias, incluyó la renovación de la alberca, el cuarto de máquinas, baños, vestidores y áreas comunes. De acuerdo con la demarcación, el inmueble no había recibido una intervención integral durante más de una década.

Tras la entrega de las obras, Lourdes Paz señaló que la Juventino Rosas es la tercera alberca semiolímpica rehabilitada por la administración, después de las ubicadas en Leandro Valle y Magdalena Mixhuca.

En el área de la alberca se realizaron trabajos de limpieza y sellado, además de la colocación de 270 metros cuadrados de piso deslizante con granito de mármol, 15 lámparas LED de plato y 16 lámparas LED de muro.

También se aplicaron 500 metros cuadrados de pintura de esmalte, se instalaron cuatro carriles antiturbolencia y 75 metros lineales de rejilla de piso, así como dos puertas de cristal templado y dos puertas de emergencia.

El cuarto de máquinas fue equipado con dos calderas, un filtro, dos bombas, tubería de recirculación y tres extractores. También se efectuaron trabajos de pintura, limpieza del cárcamo y conexión de tres registros.

Los baños y vestidores fueron redistribuidos para ampliar su capacidad. En el área de hombres se pasó de cuatro a nueve regaderas y en la de mujeres también se habilitaron nueve, todas con llaves de push antivandálicas.

En los sanitarios para hombres se incrementó de dos a tres el número de instalaciones, mientras que los mingitorios pasaron de dos a tres. El área de mujeres mantiene cuatro sanitarios.

Los trabajos incluyeron además la colocación de bancas de concreto para los vestidores, 100 metros cuadrados de loseta en pisos, 100 metros cuadrados de plafón de Durock y 260 metros cuadrados de azulejo en muros.

La alcaldía indicó que la alberca contará con atención mediante horarios específicos para grupos en situación prioritaria, entre ellos personas con discapacidad, adultas mayores, población LGBTIQ+ y personas neurodivergentes, con el propósito de ofrecer servicios adecuados a sus necesidades.

La recuperación de la Juventino Rosas forma parte de las acciones de rehabilitación de infraestructura deportiva en Iztacalco.

Según la alcaldía, durante la actual administración se han intervenido 42 canchas, tres albercas semiolímpicas y más de 50 módulos deportivos mediante trabajos de mantenimiento y rehabilitación del programa “Manita de gato”.

La demarcación recordó que estas acciones forman parte de una política de recuperación de espacios públicos y vinculan el deporte con la prevención de conductas de riesgo, la salud y la convivencia comunitaria.

También las relacionó con las estrategias “El ABC de las emociones” y “Por la Paz y contra las Adicciones”, impulsadas a nivel federal, así como con “Vida Plena, Corazón Contento”, del Gobierno de la Ciudad de México.