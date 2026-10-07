Texcoco instala mesas de atención para regularizar la tenencia de la tierra en Víctor Puebla

El Gobierno Municipal de Texcoco inició una jornada de registro para el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en la colonia Víctor Puebla, con la instalación de mesas de atención para que las familias de la comunidad puedan realizar sus trámites cerca de sus hogares y avanzar en la obtención de certeza jurídica sobre sus propiedades.

Las acciones son realizadas por la Dirección de Suelo Sustentable, que busca facilitar a los habitantes el proceso para regularizar sus predios y contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus terrenos.

Durante la jornada, el director de Suelo Sustentable, Juan José Domingo Sánchez Calixto, acudió acompañado de personal de la dependencia para atender a las familias que acudieron a realizar el registro.

La instalación de estas mesas receptoras de documentos se realizó luego de que el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, y autoridades del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) anunciaran la autorización para iniciar el proceso de escrituración en favor de los habitantes de este sector de Texcoco.

De acuerdo con el gobierno municipal, uno de los objetivos principales es brindar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio y contribuir a mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.

El presidente municipal señaló que la administración busca alcanzar la regularización de 10 mil predios para finales de 2026, lo que representaría beneficiar al mismo número de familias del municipio.

La regularización de los terrenos también puede contribuir a fortalecer la prestación de servicios públicos en las comunidades, debido a que contar con certeza jurídica sobre los predios permite avanzar en los procesos de ordenamiento de la propiedad.

Para agilizar la atención, las autoridades solicitaron a los habitantes acudir con la documentación completa y cumplir con los requisitos establecidos para el trámite.

Entre los documentos que deben presentarse en dos copias se encuentran la constancia de posesión del predio, la identificación oficial INE del titular y la CURP del titular.

Además, los interesados deberán entregar en una copia el acta de nacimiento y, en caso de estar legalmente casados, el acta de matrimonio.

Las autoridades municipales señalaron que actualmente el programa trabaja en la regularización de predios ubicados dentro de los polígonos de Wenceslao Victoria, San Bernardino, Coatlinchán y Víctor Puebla.

La intención es avanzar progresivamente hacia otras comunidades que reúnan las condiciones necesarias para incorporarse al programa.

Para las familias que habitan en predios que todavía no cuentan con una situación jurídica regularizada, este tipo de trámites representa la posibilidad de avanzar hacia la obtención de sus escrituras y contar con mayor seguridad sobre su patrimonio.

La instalación de las mesas de atención directamente en la colonia Víctor Puebla también busca evitar que los habitantes tengan que trasladarse a otras zonas del municipio únicamente para iniciar o continuar con el procedimiento.

El programa forma parte de las acciones de ordenación de la propiedad que realiza el Gobierno Municipal de Texcoco a través de la Dirección de Suelo Sustentable, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Las personas interesadas en conocer más información sobre el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra pueden acercarse a sus autoridades auxiliares o acudir directamente a la Dirección de Suelo Sustentable y Catastro del Ayuntamiento de Texcoco.