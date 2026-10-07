Elecciones 2027: Héctor Barrera tiene ventaja de doble dígito en la interna del PAN en Coyoacán

Héctor Barrera Marmolejo, actual secretario general de Acción Nacional en la Ciudad de México, se mantiene como el aspirante mejor posicionado del PAN rumbo a la elección de 2027 en Coyoacán.

En la mediciones previas a las elecciones sobre quién debería ser candidato de Acción Nacional en la alcaldía Coyoacán, Barrera obtuvo las preferencias y aventaja sobre personajes como Ricardo Rubio, que ocuparía el segundo lugar.

La diferencia es apmlia entre Barrera y otras figuras del panismo como Aurora Monserrat Cruz Ramírez, que figura como tercer lugar, o Héctor Téllez Hernández.

Héctor Barrera Marmolejo. Héctor Barrera, secretario general de Acción Nacional en la Ciudad de México.

En las mediciones Héctor Barrera ha ocupado el primer sitio entre los perfiles panistas desde mayo. Su posicionamiento cobra relevancia ante un escenario en el que el PAN aparece como la principal fuerza opositora a Morena en Coyoacán.

Abogado de profesión, Héctor Barrera fue diputado federal por el Distrito 24 de Coyoacán y posteriormente diputado local en el Congreso capitalino. Entre las materias en las que ha concentrado gran parte de su trabajo público se encuentran la seguridad ciudadana, la protección civil y el mejoramiento de los servicios públicos.

Como legislador integró y ocupó cargos en las comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, además de realizar gestiones relacionadas con agua, recuperación de espacios públicos, áreas verdes, vialidades, podas y desazolves en Coyoacán.