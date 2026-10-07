IECM concluye auditoría interna para evaluar su sistema de gestión de calidad

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó su auditoría interna de calidad correspondiente a 2026, con la que evaluó la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO/TS 54001:2019.

La revisión se llevó a cabo del 28 de septiembre al 6 de octubre mediante entrevistas guiadas y listas de verificación, con la participación de las distintas direcciones ejecutivas, unidades técnicas, direcciones de área, oficinas y Direcciones Distritales del organismo.

El informe de cierre identificó buenas prácticas y oportunidades de mejora que serán utilizadas para definir acciones encaminadas a fortalecer la gestión institucional.

Los aspectos destacados durante la auditoría fueron el control y seguimiento de actividades, la atención a la ciudadanía y a las personas usuarias, así como la comunicación con residentes en el extranjero bajo criterios de inclusión y accesibilidad.

También se reconocieron avances en innovación tecnológica, gestión de proveedores y acciones orientadas al bienestar laboral y a las condiciones del ambiente de trabajo.

Revisan prácticas para fortalecer participación ciudadana

La auditoría también detectó prácticas de capacitación y supervisión de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión que contribuyen al desarrollo de los procesos de participación ciudadana. Estas experiencias serán analizadas para determinar si pueden aplicarse en otras áreas del Instituto.

En el cierre de los trabajos, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, reconoció la labor del equipo auditor y la disposición de las áreas participantes.

Mencionó que en la revisión participaron 27 personas auditoras provenientes de diferentes áreas del organismo, lo que, dijo, permitió incorporar perspectivas diversas para identificar oportunidades de mejora con criterios objetivos e imparciales.

Llamó a aprovechar los resultados de la evaluación para compartir aprendizajes y mejorar los procedimientos internos.

“Hemos demostrado, a lo largo de 28 años, que somos necesarios, que otorgamos un valor no solo a la vida de esta capital, sino un valor a la democracia de nuestro país”, señaló.

Las áreas involucradas dispondrán de un plazo de 30 días para realizar un análisis de causa raíz y establecer sus respectivos planes de acción. Estos deberán precisar las actividades que se realizarán, las personas responsables, fechas de conclusión y resultados esperados.

El propósito es que las medidas no se limiten a atender los hallazgos detectados, sino que también permitan prevenir futuras desviaciones y comprobar avances.

Los resultados que busca alcanzar el IECM son la reducción de errores, mecanismos de captura más eficientes y el fortalecimiento de procesos. Asimismo, las acciones deberán quedar documentadas para contribuir a preservar la memoria institucional y cerrar los ciclos de mejora.