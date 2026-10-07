¿Qué dice el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZVM) y por qué genera polémica? (Pexels)

El pasado 25 de agosto se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México que se realizaría una consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZVM), la cual inició el 24 de septiembre y finalizará el 22 de noviembre.

Ante la publicación del programa por parte de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial (COMETAH), se ha generado preocupación y molestia entre la población debido a las consecuencias que traería en las obligaciones de los ciudadanos.

¿Qué es y qué dice el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZVM)?

El POZVM es un proyecto de planificación territorial de escala regional, el cual tiene el objetivo de coordinar el desarrollo urbano, la movilidad, así como el agua y la infraestructura ambiental de la Zona Metropolitana.

Entre las cosas que plantea se encuentra un incremento al impuesto predial, la creación de un gravamen especial al desperdicio urbano para los predios baldíos y las construcciones antiguas; además, abre la puerta a la venta forzosa de propiedades en subasta pública.

El proyecto contempla que los registros catastrales se actualicen para que el valor fiscal de las propiedades se asimile a los valores vigentes del mercado inmobiliario.

Por otro lado, en el documento se establece que el proyecto no busca sustituir los planes de desarrollo de cada estado, municipio o alcaldía; tampoco modificará de manera directa los usos de suelo.

Dicho proyecto está impulsado a nivel federal por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como por los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, Hidalgo y Morelos, además de representantes municipales.

¿Por qué genera polémica el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZVM)?

El documento publicado por la COMETAH consta de alrededor de 200 páginas en las que se plantea un posible aumento generalizado al impuesto predial; además, se pretende una reorganización de la recaudación fiscal, la cual se destinaría a fondos regionales, lo que privará a los barrios de utilizar sus recursos en mejoras locales.

También activistas han expresado su preocupación por la creación de un gravamen al desperdicio urbano (los terrenos baldíos y las construcciones antiguas), ya que se trata de una contribución económica adicional de entre 1% y 1.5% anual sobre el valor de los inmuebles.

Igualmente, para esta medida se contemplan aquellos terrenos que estén sin construir, en ruinas o que su superficie construida sea menor al 25% o, en caso de las edificaciones antiguas, tengan un valor inferior al 50% del valor comercial del terreno.

Además, les preocupa la figura de los polígonos de desarrollo y construcción prioritaria, ya que facultará a las autoridades para emitir declaratorias sobre los predios subutilizados en zonas consolidadas.

Esto implica que a los dueños de dichos territorios se les dará un plazo obligatorio de entre dos y cuatro años para construir conforme a la normativa; en caso de no cumplir con el plazo, las autoridades realizarán la enajenación forzosa de la propiedad mediante una subasta pública.

Mientras dure el plazo para la construcción, el territorio estará bloqueado en el Registro Público de la Propiedad para evitar posibles transacciones o divisiones del inmueble.

Otra de las cosas que está preocupando a la población es que el documento señala que, una vez aprobados los requisitos legales, el programa adquirirá validez jurídica para las autoridades correspondientes, es decir, tendrá una sanción legal, por lo que será vinculante y de aplicación obligatoria.

¿Qué municipios del Edomex y alcaldías de la CDMX abarca el POZVM?

De acuerdo al portal del Gobierno de México, el POZVM contempla como Zona Metropolitana del Valle de México al conjunto de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, ya que funcionan como una gran ciudad.

Específicamente, el POZVM busca regular de manera obligatoria a toda la Ciudad de México, a 59 municipios del Estado de México, 8 de Hidalgo y uno de Morelos.