¿Qué pasó en Prepa 1? Estudiante termina lesionado en supuesta riña y hay movilización en el plantel

La SSC acude a la Prepa 1 de la UNAM Reportan que un alumno de segundo año resultó lesionado en una riña este 7 de octubre. (UNAM)

Este miércoles 7 de octubre se vivió otro momento de tensión e inseguridad en uno de los planteles integrados al sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, tras reportarse el traslado de un alumno lesionado a la enfermería de la escuela.

De acuerdo con los primeros reportes de testigos, el estudiante habría estado involucrado en una “riña” en la que fue violentado por parte del personal, lo que generó la inmediata movilización de la comunidad estudiantil que exigen claridad, así como el seguimiento a los casos de abuso y acoso antes reportados.

Encapuchados toman la Prepa 1 de la UNAM este 7 de octubre: ¿cuál es la situación actual?

La tarde de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se trasladaron a la Preparatoria 1 de la UNAM, ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco, tras recibir un reporte sobre personas encapuchadas que se movilizaban en el plantel.

La #SSC informa: Policías de la #SSC acudieron a un reporte sobre un plantel de educación media superior, ubicado en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía @XochimilcoAl, en el que reportaron personas ajenas a la institución. Al entrevistarse con las autoridades educativas, mencionaron que al interior se encuentran 20 alumnos encapuchados que solicitan sean atendidas sus demandas, de lo contrario tomarían el plantel como acto de protesta. Al exterior del plantel permanece personal de esta dependencia, para mantener seguridad en la zona y atender cualquier situación que pudiera presentarse. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 7, 2026

De acuerdo con la SSC, autoridades de la Preparatoria “Gabino Barreda” informaron que los y las jóvenes solicitaron respuesta a sus demandas, advirtiendo que tomarán la escuela como acto de protesta. En consecuencia, la dependencia capitalina señaló que mantiene elementos en el exterior del plantel para preservar la seguridad en la zona y atender cualquier situación que pueda presentarse en las próximas horas.

Según los reportes de las autoridades educativas, existe la presencia de aproximadamente 20 personas encapuchadas en la preparatoria, mientras que estudiantes se movilizaron previamente dentro de las instalaciones para exigir seguridad después de reportarse un alumno lesionado.

¿Qué fue lo que sucedió en Prepa 1? Reportan alumno lesionado este 7 de octubre

De acuerdo con los primeros reportes que circularon en redes sociales, estudiantes de la Preparatoria 1 de la UNAM capturaron una “riña” en uno de los edificios del plantel, situación que provocó el traslado de un alumno de segundo grado lesionado a la enfermería de la escuela para su atención inmediata.

Una de las versiones difundidas por el cuerpo estudiantil que presuntamente presenció la pelea, señala que el joven habría sido golpeado por personas que identificaron como directivos de la preparatoria; hasta el momento, esta información no ha sido confirmada públicamente por las autoridades universitarias ni los elementos de la SSC presentes en la zona.

Entre las exigencias de los estudiantes de la Prepa 1 de la UNAM, también se encuentran pliegos petitorios por casos de acoso y abuso que no han sido atendidos, sumando este 7 de octubre la exigencia de seguridad dentro de las instalaciones.