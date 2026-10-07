¿Volverán a bloquear Calzada de Tlalpan? Estas son las marchas y manifestaciones para hoy, miércoles 7 de octubre

Marchas en CDMX hoy 7 de octubre Marchas y concentraciones programadas para este miércoles 7 de octubre 2026. (Cuartoscuro)

La circulación vehicular se vio significativamente afectada la tarde del 6 de octubre debido a que vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon la Calzada de Tlalpan en protesta por irregularidades en la jornada de consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), lo que demostró el nivel de variación que puede sufrir el tráfico en la Ciudad de México.

Por tal razón, te informamos acerca de las movilizaciones y bloqueos programados este miércoles 7 de octubre en la capital, con el propósito de que puedas tomar precauciones tanto en vías de vehiculares si conduces o tiempos de traslado en transporte público.

¿Volverán a bloquear Calzada de Tlalpan este miércoles 7 de octubre?

El cierre de Calzada de Tlalpan la tarde del martes 6 de octubre saturó vialidades como Plutarco Elías Calles, División del Norte, Eje Central, Doctor Vértiz, entre otras zonas de conexión, causando caos vehicular y marcha significativamente lenta.

La razón del bloqueo fue la protesta de personas vecinas de la alcaldía Benito Juárez, quienes señalaron desorganización y falta de claridad en la jornada de consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), lo que incluso —señalaron los y las manifestantes— generó incrementos en el impuesto predial y agua, a pesar de que existe escasez en la zona.

De acuerdo con los reportes del momento, la carga vehicular se registró desde Metro Chabacano hasta Ermita, y tuvo una duración aproximada de seis horas, consolidándose como el principal colapso de tráfico en la ciudad la tarde de ayer.

No obstante, este miércoles 7 de octubre no se prevé otro cierre similar en la zona, según los registra la la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Por su parte, las y los vecinos protestantes de Benito Juárez tampoco han emitido comunicado alguno respecto a un nuevo bloqueo.

Marchas en CDMX 7 de octubre ¿cuáles son y qué zonas afectará?

La agenda de movilizaciones detalla únicamente una marcha para este miércoles 7 de octubre en la Ciudad de México. Se trata de la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino que tiene por objetivo exigir el cese de los ataques militares y bombardeos en la Franja de Gaza.

Bajo la identificación de “Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ‘Rafael Ramírez’ de la Ciudad y Estado de México”, la marcha también demanda la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente.

La marcha está programada a las 9:00 horas de este miércoles y tendrá por punto de encuentro la Alameda Central, ubicada en avenida Hidalgo de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se recomienda tomar precauciones si transitarás la zona esta mañana.

¿Dónde y a qué hora serán las concentraciones hoy miércoles 7 de octubre?

Las concentraciones de este día se llevarán a cabo en diversos puntos de la ciudad, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan al pueblo capitalino que anticipen sus trayectos en caso de transitar por esta zona y áreas aledañas.

Cuauhtémoc

La primera concentración en esta alcaldía será realizada por el colectivo de Familias Desalojadas del Edificio de la República de Cuba No. 11, quienes se reunirán en conferencia de prensa para informar sobre el levantamiento del plantón que mantienen desde el 25 de agosto de 2025 y sobre el plan de acción a seguir con respecto a la demanda de restitución de sus viviendas.

Este movimiento se llevará a cabo a las 10:00 horas de la mañana en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, y tendrá por apoyo a las organizaciones Frente Nacional por las 40 Horas y Archivo Urbano Ciudad de México.

A las 17:00 horas frente al Museo Memoria y Tolerancia ubicado en la avenida Juárez No. 8, de la colonia Centro, el grupo Pro Palestina “El Mono y Los Olivos” realizará diversas actividades artísticas y culturales en solidaridad con el pueblo palestino; las autoridades no descartan la afectación a vialidades.

Iztapalapa

La colectiva “Las Tonantzi” se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo con el propósito de exigir justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley.

Miguel Hidalgo

La protesta divergente “Palexico” realizarán un mitín para exigir un alto al exterminio del pueblo palestino y posicionarse “en contra del imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica”.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones, los y las manifestantes se concentrarán en la Embajada de Israel Sierra Madre No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, a partir de las 17:00 horas de este miércoles, por lo que las autoridades adviertes posibles afectaciones a las vialidades cercanas.