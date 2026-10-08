Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX: advierten por lluvias fuertes este 8 de octubre

Alerta Amarilla en CDMX por lluvias Las lluvias persisten en la capital este jueves 8 de octubre y continuarán hasta la madrugada del viernes. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) emitió su pronóstico del clima para este 8 de octubre de 2026, advirtiendo a la población capitalina por lluvias fuertes a partir de la tarde de este jueves hasta la madrugada del viernes 9 de octubre; debido a ello, la dependencia activó Alerta Amarilla en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

El complicado clima en la capital del país se ha visto influenciado por fenómenos como la tormenta tropical Simón y el ciclón Isaías, cuya clase escaló a Huracán Categoría 1 y se desplaza hacia el norte del Golfo de México.

Alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia este jueves 8 de octubre

Mediante su canal oficial de difusión, la SGIRPC anunció que se prevén lluvias fuertes, lo que ocasionó que la dependencia activara la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; hasta el momento, no se ha reportado probabilidad de granizo, mas las autoridades recomiendan a la población mantenerse al tanto de actualizaciones.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del jueves 08/10/2026 y madrugada del viernes 09/10/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 8, 2026

De acuerdo con el pronóstico emitido a las 12:11 horas de este jueves, las lluvias alcanzarán una intensidad de 15 y 29 mm, con un periodo de manifestación a partir de las 13:00 hasta las 03:00 horas de la madrugada del viernes, lo que podría complicar el trayecto de personas trabajadoras y estudiantes durante la tarde-noche de hoy, así como fomentar bajas temperaturas por la mañana del 9 de octubre.

Recomendaciones del Gobierno ante las fuertes lluvias de este 8 de octubre en CDMX

Las autoridades realizaron el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares durante el periodo de lluvia, así como retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas para evitar la acumulación de agua y posibles inundaciones.

A su vez, dado que las fuertes lluvias pronosticadas podrían crear encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones en sus trayectos, destacando el uso de sombrilla e impermeable.