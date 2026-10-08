Robo de vehículo bajó 12%, pero autoridades reportan caída de 40%

Imagen ilustrativa Imagen ilustrativa de robo a vehículo.

Autoridades capitalinas reportaron que el delito de robo a vehículo disminuyó 40 por ciento desde el 2024, sin embargo, según cifras oficiales, en los últimos años la baja de la incidencia delictiva en este crimen no ha rebasado más del 13 por ciento.

En el último informe en la Ciudad de México, se presumió que, a partir del inicio de la actual administración, se registran menos delitos, menos impunidad y más justicia, con la baja de 24 por ciento los delitos de alto impacto y un 40 por ciento el robo de vehículos, pero las cifras no son equivalentes a las expuestas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En primer lugar, en octubre del 2024, mes en el que comenzó la actual gestión capitalina, fueron robadas 714 unidades automotoras, 513 en el mismo mes del año siguiente, una baja de 28 por ciento.

Al comparar años completos, 2024 con 2025, se reportó un total de seis mil 960 carpetas de investigación por este delito y seis mil 154 en el año siguiente, con 12 por ciento de disminución.

Incluso, al medir el número de meses de los que se tiene registro de la incidencia del robo a vehículo van del 2026 (enero – agosto) con el mismo periodo del 2025, donde en el primer lapso se recibieron tres mil 909 denuncias en el Ministerio Público y tres mil 387 en el mismo intervalo del año posterior, únicamente de reportó un descenso de 13 por ciento.

Del mismo modo, la actual administración ha optado por comparar cifras actuales con el año 2019, año que le llaman “el inicio de la transformación”. Con todo, los números reportan una disminución del 53 por ciento, pero en siete años, no desde el comienzo de esta gestión, como se anunció.

Al desglosar los números, el robo a motocicleta es el número de unidades con menor baja en incidencia, de dos mil 194 carpetas a mil 901 de enero a agosto de 2025 y 2026, respectivamente, con sólo 293 de este tipo de vehículos menos que fueron robados, 13 por ciento de baja.

Aún, hubo meses del 2026 con subidas en el robo a motocicleta en la modalidad sin violencia, por ejemplo, en junio del primer año se hurtaron 209 motos sin violencia y 225 en el mismo mes del año siguiente. Después, en julio del 2025 se reportaron 226 robos de este tipo y 243 en el mismo periodo del 2026.

Ladrones de vehículos detenidos, pero liberados

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han anunciado golpes a bandas dedicadas al robo de vehículo y órdenes de aprehensión cumplimentadas a objetivos prioritarios, no obstante, varios de estos sujetos registran varios ingresos al Sistema Penitenciario de la capital por el mismo delito, sin haber recibido largas sentencias por ese ilícito.

Uno de ellos, Fernando “N”, presunto líder del grupo criminal “Los Mancilla”, dedicado al robo de vehículos, junto con cuatro de sus cómplices, en Iztapalapa.

Al momento de su captura, se aseguraron más de 50 toneladas de autopartes y cerca de 200 dosis de droga a través de tres cateos. Este grupo delictivo está relacionado con al menos 11 carpetas de investigación por el robo de autos de una marca japonesa durante 2025 y en lo que va del presente año.

Fernando “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario por encubrimiento por receptación y delitos contra la salud, además tiene una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo.

Guillermo Soto Jiménez, líder del grupo delictivo “Los Soto Jiménez”, se dedica al fraude en la compra-venta de automóviles de lujo.

Este grupo delictivo es investigado por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama, con presencia en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

Guillermo Soto Jiménez aparentaba un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde contactaba a víctimas con el fin de generar confianza y facilitar la comisión de conductas delictivas.

Tras ser vinculado a proceso el nueve de mayo del 2026 por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos, fue liberado y detenido en junio.

Soto Jiménez cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y amenaza de secuestro en 2020 y por asociación delictiva en 2026.

Otra de las detenciones, fue la de Evelin Berenice Maya de 30 años, alias “La Madam”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

También, Ludwin Kevin Shaid Valles Murillo, alias “El Kevin”, Brayan Adrián Becerril Murillo, “El Becerro”, también a Carlos Acevedo Salazar, alias “El Gigí” y a Joshua García Acevedo, quienes forman parte de un grupo delictivo dedicado al fraude y robo en la compra de vehículos por medio de redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo utiliza la red social Facebook en el apartado Marketplace en el que realizan publicaciones de vehículos en venta con perfiles falsos y después de acordar con las víctimas a las que siempre citan en domicilios en la colonia Ejército Constitucionalista de la alcaldía Iztapalapa, que instalaron como sus centros de operación.

Así, Jesús Antonio González Gamero de 32 años de edad, alias “El Emo”, líder del grupo delictivo “Los Emos”, que opera en distintas colonias de la alcaldía Tláhuac, dedicados a la venta de droga, robo de vehículos y despojo de predios. Los integrantes de este grupo dicen pertenecer a “La Familia Michoacana” “El Emo” cuenta con una presentación ante el agente Ministerio Público en el año 2022 por el delito de Robo de vehículo sin violencia.

Eduardo Antonio Jiménez Cornejo, de 29 años, alias “Kisifur”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos, motocicletas y autopartes en la zona poniente, quienes ocultan lo robado en diferentes domicilios de la alcaldía Cuauhtémoc. Además, este sujeto registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2019 por el delito de robo calificado.