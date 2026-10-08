Isaías se convierte en Huracán categoría 1: ¿Cuál es su dirección y qué estados de México afectará este 8 de octubre?

Huracán Isaías Emiten alertas para la costa del Golfo de México tras la intensificación de Isaías. (Conagua)

El ciclón Isaías se ha fortalecido rápidamente y escaló a Huracán Categoría 1 este jueves 8 de octubre, según lo informó la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); se prevé que su desplazamiento sea hacia la costa norte del Golfo de México.

La intensificación del fenómeno metereológico lo ha convertido en un hito histórico, ya que ningún ciclón se convertía en huracán durante esta temporada de octubre en el Océano Atlántico desde 1905, dejando atrás por casi un mes a Gustav en 2002 y Humberto en 2013, quienes ostentaban el récord moderno al escalar a dicha categoría un 11 de septiembre.

Dirección del Huracán Isaías: ¿qué estados de México afectará este 8 de octubre?

La mañana de este jueves 8 de octubre, el Servicio Metereológico Nacional emitió las condiciones actuales del ciclón Isaías, cuya clase escaló a Huracán Categoría 1 y su desplazamiento hacia la costa norte del Golfo de México, convirtiéndose en el primer huracán de la temporada 2026 del Atlántico.

🌀 Actualización de las 06:00 horas sobre el #Huracán #Isaias en el #GolfoDeMéxico. https://t.co/1sQMpOCyLw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

El reporte oficial confirmó que Isaías se intensificó rápidamente en el transcurso de la noche y esta mañana extiende su circulación atmosférica sobre el Oriente, Sur y la Península de Yucatán, por lo que los principales estados que presentarán afectaciones este jueves, serán:

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que Isaías see debilite, no obstante, mantendrá su estatus como tormenta formidable antes de tocar tierra el viernes por la noche o la madrugada del sábado.

En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes ha emitido alertas para las regiones de Mississippi, Alabama, Florida y Luisiana, advirtiendo que Isaías podría beneficiarse de las temperaturas del agua del Golfo, que superarán los 80 grados, y de una masa de aire húmedo; ambas condiciones son favorables para su intensificación durante el próximo día.

Características el Huracán Categoría 1 Isaías: coordenadas, intensidad y desplazamiento

El reporte ubicó el centro del huracán en las coordenadas 22.9 °Norte y 91.9 °Oeste, posicionándose a 290 km al noroeste de Progreso, Yucatán, y a 370 km al nor-noroeste de Campeche, con un desplazamiento consistente hacia el este-noreste a una velocidad relativamente lenta de 15 km/h.

Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, además de una presión mínima central a los 982 milibares; podría alcanzar su máxima intensidad como huracán de categoría 2 con vientos de 177 km/h (110 mph) a primera hora del viernes.

Huracanes y tormentas tropicales: ¿Lloverá en CDMX este jueves 8 de octubre?

A pesar de que Rachel ha cambiado de ruta en el Pacífico mexicano, las lluvias torrenciales ocasionadas por la tormenta tropical Simón persistirán en estados como:

Guerrero.

Oaxaca.

Michoacán.

Por lo tanto, en la Ciudad de México también se prevén chubascos durante todo el día. Las autoridades capitalinas recomiendan mantenerse al tanto de la actualización del clima a través de los canales oficiales correspondientes y tomar precauciones para evitar retrasos y/o accidentes.