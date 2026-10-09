Aseguran 266 máquinas tragamonedas en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Operativo Máquinas tragamonedas aseguradas. (SSC)

Autoridades ejecutaron cinco órdenes de cateo y ocho verificaciones administrativas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde aseguraron 266 máquinas máquinas tragamonedas sin licencia.

Este operativo conjunto fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Como resultado de trabajos de investigación, se identificaron establecimientos en los que operaban máquinas de juego sin los permisos correspondientes, por lo tanto, se obtuvo de un juez las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles.

En las dos primeras intervenciones, realizadas en establecimientos ubicados en la calle López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, se aseguraron 24 unidades de procesamiento central (CPU), 22 monitores, dos dispositivos de grabación de videovigilancia, máquinas para extraer peluches tipo garra y 20 máquinas tragamonedas tipo pinball.

En otro establecimiento de la misma calle, los elementos aseguraron 17 máquinas tipo pinball, 10 equipos de cómputo con sus respectivos monitores y CPU, ocho máquinas pequeñas para extraer peluches, cinco máquinas tragamonedas y dos máquinas adicionales para extraer peluches.

De manera simultánea, en la alcaldía Iztapalapa, se intervino un inmueble ubicado en la calle Santa María la Purísima, colonia San José Aculco, donde se aseguraron 26 equipos con juegos integrados, 13 muebles de escritorio, siete máquinas tipo pinball, cuatro máquinas barredoras, dos pantallas y dinero en efectivo.

En otra intervención, realizada en un establecimiento localizado en la calle Cosmógrafos, en la misma colonia, se aseguraron 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas.

Adicionalmente, con apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se realizaron ocho verificaciones en inmuebles ubicados en Arcos de Belén, Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, General Anaya San Cosme, Rosario, Manzanares, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante estas inspecciones se solicitó la documentación que acreditara la legal procedencia de las máquinas tragamonedas. Al no presentarse dicha documentación, fueron aseguradas 103 máquinas.

En total, durante la ejecución de las cinco órdenes de cateo se aseguraron 163 máquinas tragamonedas, mientras que en las acciones de verificación administrativa se aseguraron otras 103, para un total de 266 máquinas. Además, se aseguraron equipos de cómputo, monitores, dispositivos de videovigilancia, máquinas para extraer peluches, mobiliario y dinero en efectivo.

Los objetos y equipos asegurados fueron trasladados a instalaciones de resguardo, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y los procedimientos correspondientes, con las autoridades competentes.

“Dos de Bastos” en Edomex

En julio del 2025, en el Estado de México, la Fiscalía estatal aseguró máquinas tragamonedas que estaban instaladas en centros comerciales, con las que enganchaban a menores de edad y en ocasiones, a amas de casa para inducirlos a la adicción por los juegos de azar y las apuestas. Cuando a las víctimas se les acababa el dinero para jugar, los criminales los invitaban a participar en narcomenudeo y así conseguir recursos económicos casi de manera inmediata.

Esta red criminal iniciaba en generar ludopatía — trastorno adictivo del comportamiento que provoca la incapacidad de resistir el impulso de apostar o jugar — que desembocaba en asociación delictuosa y financiamiento ilícito, ya que los locales donde estaban instaladas funcionaban como puntos de reunión para la planeación de delitos.

Múltiples “islas” de centros comerciales se convirtieron en casinos, aparatos disfrazados de videojuegos que rápidamente enganchan a niños, pero que en meses recientes fueron escenarios de delitos como homicidio y privación de la libertad.

Las víctimas rápidamente se vuelven adictas a las máquinas tragamonedas, una vez que perdieron dinero debido a que no ganaron el juego, grupos criminales financiaban las partidas y a manera de pago, los invitaban a “jales”, es decir, actividades ilícitas que comienzan en asaltos a transeúntes y se eleva a delitos de alto impacto.

Las amas de casa también eran blancos para el hampa. Cuando jugaban en estas adictivas máquinas tragamonedas, consumían su quincena o gasto diario para la compra de productos para su hogar, y para conseguir dinero, estos grupos delictivos las inducían a la venta de droga y así obtener recursos para seguir con sus apuestas.

Diariamente estos aparatos generaban ganancias de tres a cinco mil pesos.