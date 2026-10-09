EdoMéx evita pago de más de 8 millones de pesos en intentos de extorsión

La coordinación entre las instituciones de seguridad del Estado de México permitió evitar que familias mexiquenses realizaran pagos por 8 millones 55 mil 488 pesos en distintos intentos de extorsión registrados del 1 al 7 de octubre, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Los resultados fueron presentados durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez donde se detalló que la intervención de la Policía Cibernética permitió impedir el pago de 80 por ciento del dinero exigido por los delincuentes en los casos atendidos durante ese periodo.

Las acciones se desplegaron a partir de 771 denuncias ciudadanas relacionadas con diferentes modalidades de fraude y extorsión. Entre ellas se encuentran las llamadas maliciosas, amenazas, extorsión telefónica y electrónica, cobro de derecho de piso y extorsión directa.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la atención de las denuncias permitió a los elementos de la Policía Cibernética intervenir de manera oportuna, orientar a las personas afectadas y determinar las acciones correspondientes según las características de cada caso.

La gobernadora Delfina Gómez hizo énfasis en que estos resultados fueron posibles mediante el trabajo coordinado de las instituciones que participan en la Mesa de Paz y llamó a la población a reportar cualquier intento de extorsión.

“Denunciar es esencial para combatir la extorsión”, señaló la mandataria estatal, quien indicó que las personas que sean víctimas de este delito pueden recurrir a la línea anónima 089.

El número se encuentra disponible las 24 horas del día, durante todo el año, para recibir denuncias relacionadas con este tipo de hechos.