Desalojan Bachilleres 6 en Iztapalapa: reportan detonación de petardos y una persona herida

Colegio de Bachilleres 6 Un grupo de encapuchados ingresó al plantel Bachilleres 6 ubicado en la colonia Vicente Guerrero.

La mañana de este viernes 9 de octubre, estudiantes fueron desalojados y desalojadas del Bachilleres 6 tras reportarse el ingreso de un grupo de encapuchados a las instalaciones de la escuela; las clases del plantel fueron suspendidas el resto del día.

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, elementos de la dependencia acudieron a la escuela ubicada en Iztapalapa después de recibir el llamado. A pesar de que lograron dispersar a las personas encapuchadas, un profesor —presuntamente señalado por abuso sexual— resultó herido.

¿Qué sucedió en el Bachilleres de la Vicente Guerrero este viernes 9 de octubre?

A tan sólo dos días después del incidente registrado en la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda” de la UNAM, otro momento de tensión e inseguridad se vivió en el Colegio de Bachilleres número 6, ubicado en la colonia Vicente Guerrero de la alcaldía Iztapalapa, este viernes 9 de octubre.

La #SSC informa: Elementos de la #SSC atendieron el reporte sobre un grupo de embozados que lanzó cohetones al interior de un plantel de nivel medio superior, ubicado en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional #VicenteGuerrero, alcaldía @Alc_Iztapalapa. Al ver la presencia de los uniformados se comenzaron a dispersar y se retiraron del sitio. En el lugar acudieron paramédicos, quienes atendieron a un docente con una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, así como a una mujer que presentó una crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario. Los oficiales mantienen presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. Información en desarrollo. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 9, 2026

Según lo señalaron primeros reportes, un grupo de encapuchados ingresó al plantel y realizaron actos de vandalismo; entre ellos, se registró la detonación de petardos, daños a inmuebles de la escuela y agresión contra estudiantes y docentes.

Elementos de la SSC capitalina acudieron al sitio una vez recibido el reporte, lo que logró dispersar a los encapuchados hasta retirarse de la zona. A pesar de que testigos del suceso señalaron al grupo de atacantes como “porros”, no se realizó la detención de ningún involucrado.

¿Hubo heridos en el ataque de Bachilleres 6 este 9 de octubre?

Una de las versiones señala la cuenta de un profesor herido, quien habría sido señalado por presunto abuso sexual. No obstante, ni las autoridades de seguridad ni educativas han confirmado la información de dicho docente.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado confirmando que uno de los profesores sí presentó una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, mientras que una mujer experimento crisis de ansiedad ante el tenso incidente; ambos fueron atendidos por paramédicos y no requirieron traslado a hospital.

“Los oficiales mantienen presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar”, informó la dependencia de seguridad.

Sin embargo, las autoridades educativas del Bachilleres 6 anunciaron la suspensión de clases el resto del día, indicando a los y las estudiantes del plantel a mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales.