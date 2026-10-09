Operación Enjambre acumula mil 208 años de prisión contra 27 personas en Edomex





La Operación “Enjambre” acumula sentencias por un total de mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas en el Estado de México, como resultado de investigaciones y operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, hasta ahora, jueces del Poder Judicial mexiquense han dictado 16 sentencias condenatorias, que en conjunto representan mil 153 años y cinco meses de prisión. La diferencia corresponde a resoluciones adicionales reportadas por la autoridad.

Las personas sentenciadas han sido ex presidentes municipales, ex integrantes de cuerpos de seguridad, funcionarios y ex servidores públicos de distintos ayuntamientos, quienes fueron procesados por delitos como homicidio, secuestro, secuestro exprés con fines de robo o extorsión, extorsión, desaparición forzada, evasión y abuso de autoridad.

La operación comenzó después de una investigación relacionada con el hallazgo de restos humanos de 10 personas en pozos del municipio de Nicolás Romero.

En esos hechos se estableció la participación de elementos de la policía municipal y posteriormente se identificó una posible infiltración de grupos criminales en corporaciones de seguridad y administraciones municipales.

El primer despliegue de la Operación “Enjambre” se realizó el 22 de noviembre de 2024, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, además de autoridades del Estado de México.

Ex funcionarios y policías, entre los sentenciados

Entre las condenas reportadas destaca la de María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, quien recibió 70 años de prisión el 16 de diciembre de 2025 por homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, acumuló dos condenas: 40 años por homicidio y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

También fueron sentenciados Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, a 50 años por secuestro exprés con fines de robo; y Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, a 40 años por extorsión.

Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, recibió dos sentencias: una de 68 años y seis meses por desaparición forzada y otra de 47 años y seis meses por extorsión.

A su vez, Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue condenado a 40 años por extorsión, mientras que Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, recibió 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.

La Fiscalía también informó de condenas contra policías municipales de Nicolás Romero, entre ellos Erick Adrián Hernández Mejía, con 47 años y seis meses por homicidio, y Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, con 62 años y seis meses por secuestro exprés.

Siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero —Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez— recibieron penas de 47 años y seis meses de prisión cada uno por homicidio calificado.

También fueron condenados los ex policías municipales de Ecatepec Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, a 47 años de prisión cada uno por homicidio.

Nuevas sentencias en septiembre

Las resoluciones más recientes han sido la dictada el 30 de septiembre contra Ángel Díaz Zarco, quien recibió 14 años de prisión por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. Martín Santana Martínez fue condenado a 12 años y ocho meses por evasión y robo con violencia.

En el mismo periodo, Litzy Mariana Domínguez Vilchis recibió ocho años y ocho meses por evasión y daño en bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez fue sentenciada a seis años por evasión y abuso de autoridad.

Por el delito de evasión, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua recibieron penas de cuatro años y ocho meses de prisión cada una.

La FGJEM señaló que la Operación “Enjambre” continúa de manera permanente y que mantiene abiertas investigaciones contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores, cuyos expedientes serán llevados ante la autoridad judicial cuando existan elementos sobre su probable participación o relación con hechos delictivos.