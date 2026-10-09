Brugada nombra a Tania Morales nueva titular del COPRED

La abogada Tania Rocío Morales Olvera fue designada como nueva presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para el periodo 2026-2030, en sustitución de Geraldina González de la Vega, quien permaneció ocho años al frente del organismo.

La designación fue realizada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada luego del proceso de deliberación y evaluación de perfiles llevado a cabo por la Asamblea Consultiva del COPRED, que presentó una terna para ocupar la presidencia del Consejo. La decisión se tomó con fundamento en el artículo 42 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México.

Tania Morales cuenta con experiencia en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación, tanto desde organizaciones de la sociedad civil como desde la administración pública.

También formó parte de la Asamblea Consultiva del COPRED, por lo que conoce el funcionamiento del organismo y ha participado en causas relacionadas con poblaciones que han enfrentado históricamente condiciones de exclusión.

Clara Brugada mencionó que la nueva titular tiene experiencia y capacidad de diálogo, además de una trayectoria vinculada con los derechos humanos y las causas sociales.

Señaló que el trabajo para combatir la discriminación requiere la participación conjunta del gobierno, las organizaciones sociales y los movimientos que históricamente han impulsado derechos.

La mandataria capitalina reconoció además la labor realizada por Geraldina González de la Vega durante sus ocho años al frente del COPRED, periodo en el que, afirmó, el organismo se fortaleció como una institución dedicada a prevenir y combatir la discriminación en la capital.

Brugada: “cero tolerancia” a la discriminación

Clara Brugada sostuvo que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a expresiones de discriminación, racismo, xenofobia, machismo, clasismo, homofobia, transfobia y misoginia, así como ante cualquier manifestación de odio.

Advirtió que en diferentes partes del mundo han cobrado fuerza nuevamente discursos que persiguen a personas por sus diferencias, cuestionan derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y promueven barreras contra las personas migrantes.

Ante ese escenario, sostuvo que la Ciudad de México debe mantener su papel como una ciudad de derechos, libertades y diversidad.

“En esta ciudad no daremos ni un paso atrás, en los derechos conquistados”, afirmó la jefa de Gobierno, y llamó a continuar ampliando las libertades y a mantener la participación social en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

Además, Geraldina González hizo énfasis en que el proceso de renovación del COPRED mostró la importancia de la participación ciudadana en las decisiones institucionales. Consideró que la Asamblea Consultiva permitió incorporar experiencias y conocimientos de organizaciones y personas dedicadas a la defensa de la igualdad.

Tras ocho años al frente del Consejo, señaló que la fortaleza de la institución es resultado de una construcción colectiva en la que participan su equipo, las asambleas consultiva y emérita, las organizaciones sociales y las personas que recurren al organismo para exigir un trato digno y el respeto de sus derechos.

También deseó éxito a Morales Olvera y destacó que ambas han trabajado juntas durante años. Recordó que la nueva presidenta fue integrante de la Asamblea Consultiva y durante dos años la encabezó, además de que fue ratificada para un segundo periodo como integrante de ese órgano.

El presidente de la Asamblea Consultiva, José Antonio Aguilar Contreras, afirmó que el proceso de selección permitió que la sociedad civil participara de manera efectiva en una decisión relevante para el Consejo. Señaló que se realizaron entrevistas, evaluación de perfiles y deliberaciones antes de presentar la terna a la jefa de Gobierno.

También reconoció la gestión de González de la Vega y sostuvo que durante sus ocho años el COPRED se convirtió en una referencia nacional en materia de prevención y erradicación de la discriminación. Mencionó entre los asuntos atendidos casos relacionados con perfilamiento racial en restaurantes, transfobia en empresas y capacitismo.

El nuevo presidente de la Asamblea Consultiva planteó que la discriminación no se limita a prejuicios individuales. También está presente en estructuras que determinan quién tiene acceso a determinados espacios, quién es escuchado y quién recibe un trato como ciudadano pleno.

Tania Morales Olvera, en su primer mensaje como presidenta del COPRED, agradeció la confianza de Brugada y de la Asamblea Consultiva. Consideró que recibe una institución fuerte y con credibilidad entre la población de la capital.

Afirmó que pondrá al servicio del Consejo su experiencia, conocimiento y, sobre todo, su “pasión y compromiso” para responder a los retos que enfrenta la Ciudad de México en materia de igualdad y no discriminación.