Ecatepec suma 397 kilómetros de pavimento renovado con trabajos de repavimentación

El municipio de Ecatepec reportó un avance de 397 kilómetros de pavimento renovado como parte de los trabajos de rehabilitación de calles y avenidas que se realizan para mejorar la movilidad de los habitantes. A través de un comunicado, el gobierno municipal destacó que los trabajos buscan recuperar vialidades que durante años presentaron daños y complicaciones para la circulación de automovilistas y transporte público.

Como ejemplo de estas acciones, la administración municipal mostró las condiciones actuales de la avenida del Trabajo, una de las vialidades intervenidas mediante las labores de repavimentación. De acuerdo con el gobierno local, la distancia acumulada de pavimento renovado equivale aproximadamente a un recorrido por carretera entre Ecatepec y Acapulco, lo que permite dimensionar la extensión de las obras realizadas en el territorio municipal.

Las acciones forman parte de una estrategia para atender el deterioro de las calles y mejorar las condiciones de tránsito para quienes utilizan diariamente estas vías para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y hogares. El gobierno municipal reconoció que todavía existen calles que necesitan mantenimiento, por lo que, además de continuar con la repavimentación, se realizan trabajos de bacheo en las zonas donde aún no se llevan a cabo intervenciones integrales.

Estas labores buscan atender los daños más visibles en la superficie de rodamiento y facilitar el tránsito mientras los trabajos de rehabilitación avanzan hacia otras comunidades. La administración encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, señaló que las obras se realizan con apoyo de maquinaria y la participación de trabajadores municipales.

Asimismo, destacó la colaboración de los gobiernos federal y estatal para continuar con las acciones de mejoramiento de la infraestructura vial. El objetivo es avanzar en la recuperación de las calles y avenidas del municipio, aunque las autoridades reconocieron que todavía hay necesidades pendientes en distintas zonas de Ecatepec.

La rehabilitación de las calles es una de las necesidades que enfrentan los municipios con una alta circulación vehicular, debido a que el deterioro del pavimento puede ocasionar dificultades para los conductores, daños a los vehículos y retrasos en los traslados. En Ecatepec, los trabajos de repavimentación buscan mejorar las condiciones de las superficies de rodamiento y contribuir a una circulación más segura. La intervención de avenidas como la del Trabajo forma parte de las acciones para recuperar espacios utilizados diariamente por vecinos, transportistas y automovilistas.

Sin embargo, el avance de las obras también implica mantener labores de conservación para evitar que los daños vuelvan a presentarse y atender las calles que requieren reparaciones menores. Por ello, los trabajos de bacheo complementan las acciones de repavimentación, al permitir que las autoridades atiendan distintos puntos del municipio mientras continúan los proyectos de mayor alcance. Finalmente, el gobierno municipal reiteró que seguirá trabajando en la rehabilitación de las vialidades y en la atención de los baches que afectan la circulación.

Con el reporte de 397 kilómetros de pavimento renovado, la administración de Ecatepec destacó el avance de su estrategia de recuperación vial y señaló que continuará con las obras para mejorar las condiciones de movilidad en beneficio de la población. Las autoridades reconocieron que aún falta trabajo por realizar, por lo que mantendrán las intervenciones en calles y avenidas conforme avance el programa de mantenimiento y rehabilitación.