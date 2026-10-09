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Buscan atender las necesidades de los vecinos campesinos, quienes utilizan el camino para trasladarse a sus terrenos de cultivo y realizar las actividades relacionadas con el trabajo de la tierra

Mejoran camino Rancho Santa Clara en Atizapán para facilitar el tránsito de campesinos

Por Eidalid López
Mejoran camino Rancho Santa Clara en Atizapán para facilitar el tránsito de campesinos

En coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, se realizaron trabajos de mejoramiento y acondicionamiento del camino Rancho Santa Clara, en Atizapán de Zaragoza, con el objetivo de facilitar el tránsito y apoyar las actividades diarias de los campesinos de la zona. Las labores se llevaron a cabo con maquinaria para realizar el acomodo del camino y mejorar las condiciones de circulación para las personas que utilizan esta vía, principalmente quienes se dedican a las actividades agrícolas.

De acuerdo con la información proporcionada por el ayuntamiento, estas acciones buscan atender las necesidades de los vecinos campesinos, quienes utilizan el camino para trasladarse a sus terrenos de cultivo y realizar las actividades relacionadas con el trabajo de la tierra. El mejoramiento de los caminos rurales es importante para las comunidades agrícolas, debido a que estas vías permiten el traslado de personas, herramientas, maquinaria e insumos necesarios para las labores del campo. Cuando los caminos presentan deterioro, el tránsito puede complicarse, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el suelo se reblandece y pueden formarse desniveles que dificultan el paso de vehículos.

Por esta razón, los trabajos de acondicionamiento buscan facilitar la movilidad y brindar mejores condiciones a quienes utilizan diariamente esta vía. Las labores en Rancho Santa Clara forman parte de las acciones de mantenimiento de caminos que permiten atender las necesidades de las comunidades dedicadas a la agricultura. La intervención de maquinaria permite realizar trabajos de nivelación y acomodo del terreno para mejorar las condiciones de paso, aunque el resultado y la duración de estas mejoras dependen de las características del camino y de las condiciones climáticas. Además de facilitar los traslados, contar con caminos rurales en mejores condiciones puede contribuir al movimiento de productos agrícolas y al acceso de los trabajadores a sus parcelas.

Para los campesinos, estas vías representan una conexión importante entre sus terrenos de cultivo y otros puntos de la comunidad, por lo que su mantenimiento resulta necesario para desarrollar sus actividades cotidianas. En este sentido, la coordinación con la Dirección de Servicios Públicos permitió llevar a cabo los trabajos con maquinaria, con la finalidad de atender las condiciones del camino y facilitar su utilización. Las autoridades señalaron que continuarán trabajando para mejorar los caminos y brindar condiciones más adecuadas a las personas que diariamente se dedican a trabajar las tierras de la zona.

Estas acciones buscan responder a las necesidades de movilidad de los vecinos campesinos y contribuir al desarrollo de sus actividades productivas. El mantenimiento de los caminos rurales requiere atención periódica para conservar las condiciones de tránsito y reducir las dificultades que pueden presentarse por el desgaste del terreno o las lluvias.

Finalmente, los trabajos realizados en el camino Rancho Santa Clara representan una intervención orientada a facilitar el desplazamiento de los habitantes y apoyar a quienes dependen de estas vías para realizar sus labores agrícolas. Con el uso de maquinaria y la coordinación de Servicios Públicos, se busca mantener los caminos en mejores condiciones y favorecer el acceso de los campesinos a sus terrenos de trabajo.

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