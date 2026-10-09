Huixquilucan ofrece subsidios para pintura e impermeabilizante a través de programa social

El Gobierno Municipal de Huixquilucan puso a disposición de la población el programa de subsidios Avanzando por las Familias Huixquiluquenses, mediante el cual los habitantes podrán acceder a productos para mejorar las condiciones de sus viviendas.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias del municipio. De acuerdo con la convocatoria, el programa contempla el acceso a diferentes productos para el mantenimiento y mejoramiento de los hogares, entre ellos pintura vinil acrílica, sellador vinílico e impermeabilizante acrílico. La propuesta busca apoyar a las familias que necesitan realizar trabajos de mantenimiento en sus viviendas, pero que enfrentan dificultades económicas para adquirir estos materiales.

Huixquilucan ofrece subsidios para pintura e impermeabilizante a través de programa social

¿Qué productos incluye el programa?

La convocatoria contempla cuatro opciones de productos que los habitantes pueden solicitar mediante el esquema de subsidios. Entre ellos se encuentra la pintura vinil acrílica en presentación de 19 litros, así como pintura vinil acrílica satinada, que puede utilizarse para renovar las superficies interiores y exteriores de las viviendas. También se ofrece sellador vinílico transparente, un material que ayuda a preparar las superficies antes de aplicar pintura, además de impermeabilizante acrílico en colores terracota y blanco, utilizado para proteger los techos de las filtraciones de agua.

Estos productos permiten realizar trabajos de conservación en los hogares, como renovar paredes, mejorar los acabados y proteger las viviendas durante la temporada de lluvias. A través de este programa, el gobierno municipal busca acercar materiales para el mejoramiento de las casas y facilitar que las familias puedan realizar reparaciones de acuerdo con sus necesidades. Las personas interesadas en conocer las condiciones para acceder a los subsidios deberán presentar copia de una identificación oficial, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y proporcionar un número telefónico de contacto. Para obtener mayor información sobre el procedimiento, la disponibilidad de los productos y las condiciones del programa, los habitantes pueden comunicarse con la Dirección General de Desarrollo Social.

La dependencia puso a disposición el número telefónico 55 2759 9055 y el correo electrónico desarrollo.social@huixquilucan.gob.mx para atender las consultas de la población. Asimismo, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas ubicadas en calle Luis Pasteur, sin número, en San Juan Bautista, Huixquilucan de Degollado, Estado de México.

Se recomienda consultar directamente con la dependencia los costos finales, las condiciones del subsidio, la disponibilidad de los materiales y los pasos necesarios para completar la solicitud, ya que estos detalles no se especifican en la convocatoria difundida. El programa Avanzando por las Familias Huixquiluquenses forma parte de las acciones municipales dirigidas a facilitar el acceso a productos que contribuyan al mejoramiento de las viviendas.

La adquisición de materiales para mantenimiento representa un gasto para los hogares, especialmente cuando se requiere pintar varias habitaciones, reparar superficies o impermeabilizar los techos para prevenir filtraciones.Por ello, los esquemas de subsidios buscan ofrecer alternativas para que las familias puedan adquirir estos productos bajo las condiciones establecidas por las instituciones participantes. La colaboración entre el Gobierno Municipal de Huixquilucan y la Congregación Mariana Trinitaria permite impulsar esta iniciativa de apoyo social, dirigida a los habitantes que deseen mejorar las condiciones de sus hogares.

Finalmente, la administración municipal invitó a la población a solicitar información sobre el programa a través de la Dirección General de Desarrollo Social y conocer los requisitos necesarios para participar. Con esta iniciativa, el gobierno local busca contribuir al mantenimiento de las viviendas y apoyar la economía de las familias huixquiluquenses mediante el acceso a productos destinados a la conservación y rehabilitación de sus hogares.