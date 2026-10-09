Naucalpan lleva servicios médicos gratuitos a Ciudad Satélite; reporta más de 24 mil atenciones

El Gobierno Municipal de Naucalpan llevó el programa Impulsando tu Salud a Ciudad Satélite, donde habitantes recibieron atención médica gratuita en diferentes especialidades, además de medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos para mejorar su movilidad.

La jornada se realizó en Circuito Economistas, como parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante la actividad, los vecinos tuvieron acceso a consultas de medicina general, servicios odontológicos, optometría, estudios de laboratorio y atención en farmacia, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de salud sin que las personas tuvieran que trasladarse a otras zonas del municipio.

Como parte de esta jornada, también se entregaron tres sillas de ruedas a personas que solicitaron este apoyo, con la finalidad de contribuir a mejorar sus condiciones de movilidad y calidad de vida.

El gobierno municipal destacó que este tipo de actividades busca acercar los servicios médicos a las comunidades y atender las necesidades de las familias, principalmente de quienes enfrentan dificultades para trasladarse o acceder a consultas especializadas.

Reportan más de 24 mil servicios de salud

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ayuntamiento, el programa Impulsando tu Salud ha brindado atención en 94 puntos de Naucalpan mediante el trabajo territorial y el apoyo de dos unidades médicas móviles que recorren las distintas comunidades.

Hasta el momento, la estrategia suma 20 mil personas afiliadas, quienes pueden acceder a los servicios contemplados en el programa.Asimismo, las autoridades reportaron un total de 24 mil 807 consultas y servicios de atención médica, entre los que destacan 10 mil 542 consultas de medicina general, 6 mil 175 consultas dentales y 8 mil 90 exámenes de optometría.

A estos resultados se suma la entrega de 5 mil 400 lentes gratuitos para personas que requieren apoyo para mejorar su visión. Las cifras reflejan el alcance de las jornadas médicas que se realizan en diferentes puntos del municipio y la variedad de servicios que se ofrecen a la población. La atención odontológica permite revisar las condiciones de salud bucal de los pacientes, mientras que las consultas generales ayudan a identificar problemas de salud y orientar a las personas sobre los cuidados que necesitan.

Por su parte, los exámenes de optometría permiten detectar dificultades visuales y determinar si los pacientes requieren lentes para realizar sus actividades cotidianas. En representación del presidente municipal, la directora del DIF Naucalpan destacó la importancia de llevar los servicios médicos directamente a las colonias, con el propósito de facilitar la atención a las personas que tienen dificultades para trasladarse o que necesitan recibir consultas cerca de sus hogares.

Las unidades médicas móviles permiten instalar módulos de atención en diferentes comunidades, lo que facilita que los habitantes conozcan los servicios disponibles y puedan solicitar la atención que requieren. Este modelo también busca reducir las dificultades relacionadas con los traslados y acercar los servicios básicos de salud a sectores de la población que necesitan alternativas para recibir atención médica. La entrega de sillas de ruedas realizada durante la jornada en Ciudad Satélite se sumó a estas acciones, al proporcionar apoyo a tres personas que solicitaron este tipo de equipo para facilitar su movilidad. El Gobierno Municipal de Naucalpan señaló que continuará con las jornadas de Impulsando tu Salud en diferentes comunidades, mediante el trabajo coordinado del DIF y las unidades médicas móviles.

La estrategia contempla servicios de medicina general, odontología, optometría, estudios de laboratorio y farmacia, además de apoyos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. El programa busca que las familias puedan recibir atención médica de manera gratuita y cercana a sus hogares, sin necesidad de recorrer largas distancias para acceder a servicios básicos. La administración municipal reiteró que el objetivo es mantener la presencia de las unidades médicas en las colonias y ampliar las oportunidades de atención para los habitantes de Naucalpan. Con la jornada realizada en Ciudad Satélite y los resultados acumulados en 94 puntos del municipio, el programa continúa como una de las acciones locales para acercar servicios de salud a la población.