Alessandra Rojo suspende negocio por venta irregular de alcohol en la Doctores

La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en las colonias Doctores y Santa María la Ribera, luego de recibir quejas vecinales por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de alcohol y la ocupación de la vía pública.

Personal de la Dirección General de Gobierno, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), verificó un establecimiento ubicado en la calle Dr. Jiménez, entre Dr. Liceaga y Dr. Lavista, en la colonia Doctores.

Como resultado de la revisión, fueron colocados sellos de suspensión al establecimiento debido a que no acreditó contar con los permisos necesarios para la venta de bebidas alcohólicas.

Alessandra Rojo suspende negocio por venta irregular de alcohol en la Doctores

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el operativo y señaló que la acción se realizó a partir de las denuncias de habitantes de la zona.

“Estamos en operativo nocturno contra la venta ilegal de alcohol”, informó durante la intervención, al señalar que personal de la demarcación y del INVEA revisaba el establecimiento.

En el operativo también se detectó la colocación de mobiliario en la vía pública. Personal de la demarcación retiró cinco mesas y 12 sillas, con lo que se liberaron más de 50 metros cuadrados de espacio público que eran ocupados de manera irregular.

Rojo de la Vega estuvo acompañada por el director general de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo.









Personal de la alcaldía intervino también en la colonia Santa María la Ribera, donde retiró mobiliario y otros enseres que, de acuerdo con la demarcación, obstaculizaban el libre tránsito.

La intervención se llevó a cabo en la intersección de José Antonio Alzate y Jaime Torres Bodet.