Organizaciones sociales de Tlalpan acuerdan agenda común con Gaby Osorio

Más de 5 mil integrantes de 35 organizaciones sociales, populares, sindicales, campesinas, comerciales y comunitarias se reunieron con la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, para establecer una agenda común y fortalecer la coordinación en torno a distintas demandas de los sectores que representan.

El encuentro fue convocado por las propias organizaciones, cuyos representantes plantearon la necesidad de encontrar coincidencias entre sus respectivas causas y generar mecanismos de colaboración que permitan dar seguimiento a las necesidades de las comunidades de la demarcación.

Las agrupaciones señalaron que, aunque cada una mantiene su propia identidad, trayectoria y demandas, existen temas compartidos relacionados con el bienestar social, el derecho a la vivienda, el trabajo digno, la movilidad, el comercio popular y el desarrollo de los pueblos originarios.

Representantes de distintos sectores también reconocieron el acompañamiento institucional que, según expusieron, han recibido durante la administración de Osorio, principalmente en la atención de gestiones comunitarias y demandas sectoriales.

Los asistentes incluyeron a organizaciones comerciales como Cachito de Patria, Artesanos del Centro de Tlalpan, México Unido, Organización de Pipas de San Miguel Topilejo, Agrupación de Piperos de Topilejo y Nueva Unión de Comerciantes, además de Líderes para la Defensa del Empleo y las Oportunidades del Ciudadano y Ciudadanos Emprendedores, Libres y Organizados.

Del sector cooperativista participaron la Unión de Cooperativas Hecho en Tlalpan y COPELIMP; en materia deportiva, la Unión de Ligas Deportivas de Tlalpan, mientras que por parte de organizaciones vinculadas con la movilidad acudieron C10 y MH.

Participación de sectores sociales y productivos

También estuvieron presentes FIRT, G100, Telpochiyotl Un Nuevo Comienzo A.C., Pasión por Tlalpan, Alianza de Pueblos Originarios en Tierra Firme, UCP, Amor por la Ciudad, Frente Ciudadano por Tlalpan, por el Poder Popular, Asociación por la Movilidad y el Bienestar, Asociación Ciudadana, Movimiento Ciudadano del Sur y Agro Proyectos Sustentables para los Pueblos de Tlalpan A.C.

En representación del sector agrícola y campesino acudieron Productores Agrícolas Toxtepec de San Miguel Topilejo, Central de Independencia Agrícola y Campesina y Hortalizas González.

La representación sindical estuvo integrada por el SNTE Sección 10, el Sindicato de la STUNAM-Coordinadora Ciudadana Universitaria y Vecinal y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.

En materia de vivienda y participación comunitaria participaron Congreso Popular CDMX, Visión de Izquierda Ciudadana, USCOVIS, A.C. Civil Ajusco Nueva Díaz Ordaz Ajusco Medio Guayamilpas y FPFV Ecología y Vivienda.

El encuentro contó además con la participación de liderazgos populares, representantes comunitarios y exdelegados con trayectoria en la organización social de Tlalpan, quienes expusieron experiencias y necesidades de colonias, barrios y pueblos de la alcaldía.

La reunión ocurrió en el contexto del proceso interno de Morena para la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En ese marco, las organizaciones participantes expresaron su respaldo a Osorio desde sus distintos espacios de participación social.

Los asistentes plantearon que la coordinación debe permitir que las diferentes demandas mantengan sus particularidades, pero encuentren espacios comunes de representación y acompañamiento. El objetivo, señalaron, es evitar que las luchas de cada sector permanezcan aisladas y favorecer el trabajo conjunto.

Al cierre del encuentro, las organizaciones y la alcaldía plantearon mantener la coordinación y continuar con la construcción de una agenda compartida que incorpore las demandas de los sectores participantes y las necesidades de las comunidades de Tlalpan.