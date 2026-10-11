Aseguran 44 inmuebles por despojo en 17 municipios del Edomex

Operación Restitución

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con fuerzas federales, estatales y policías municipales, aseguró 44 inmuebles presuntamente relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad entre el 3 y el 9 de octubre, como parte de la Operación Restitución.

Los despliegues se realizaron en 17 municipios de la entidad mediante 20 cateos y 24 inspecciones. Del total de propiedades aseguradas, 36 corresponden a casas habitación, siete a predios y una a un local comercial.

Operativos en 17 municipios

Las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en Chalco, Chiautla, Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango.

En los operativos participaron elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones policiales municipales.

La intervención forma parte de las acciones para investigar inmuebles relacionados con el despojo y otros delitos contra la propiedad, mediante diligencias ministeriales y trabajos de investigación realizados en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Operación Restitución

Propiedades aseguradas

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, desde el comienzo de la Operación Restitución se han asegurado 2 mil 755 inmuebles distribuidos en 90 municipios. De esa cifra, mil 759 propiedades ya fueron restituidas a personas cuya legítima propiedad fue acreditada mediante determinaciones del Ministerio Público.Para atender estos casos, la institución creó la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, encargada de investigar las denuncias y determinar la situación jurídica de las propiedades.

La dependencia explicó que la identificación de los inmuebles presuntamente despojados y su devolución se realiza a partir de actos de investigación. Para ello, convoca a las personas afectadas a presentarse ante el Ministerio Público, donde se revisan los elementos que permiten establecer quién acredita la legítima propiedad.

Combate al despojo y sus redes

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada en el Estado de México por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Según la Fiscalía, las acciones buscan combatir los delitos relacionados con la propiedad, así como investigar posibles redes de apoyo criminal y la presunta complicidad de servidores públicos municipales y estatales en estas actividades ilícitas.

La institución puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx](mailto:cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx), el número telefónico 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible gratuitamente para dispositivos con sistemas iOS y Android, para recibir denuncias sobre hechos delictivos.