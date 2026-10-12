Anuncian mínimo histórico en homicidios en CDMX desde hace 20 años

Informe Informe de seguridad del Gobierno capitalino. (GCDMX)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México informó que, el mes de septiembre del 2026 marcó un mínimo histórico en el número de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso desde hace 20 años, con 42 muertes de este tipo.

También, el mes de septiembre de 2026 fue el mes con menos homicidios, desde hace 29 años.

La administración presumió que los delitos de alto impacto se redujeron desde 2019, de 137 ilícitos que se cometían al día, a 52 delitos en 2026. En comparación con 2024, la reducción de crímenes de alto impacto es de 19 por ciento.

El número de órdenes de aprehensión que se han cumplimentado por homicidio son 557, lo que representa un aumento del 27.5 por ciento en comparación con los datos de 2024.

Con todo, explicó el Gabinete, a la par que disminuye la incidencia de estos delitos, también se han incrementado las judicializaciones, De esta manera, en 2026, se ha logrado la vinculación a proceso de un promedio diario de 2.09 personas por homicidio doloso. Es decir, diariamente se vincula a proceso a más de dos personas por el delito de homicidio.

Esto implica que jueces vinculan a proceso a más personas que el número de homicidios que se cometen, con un incremento del 38.4 por ciento en las vinculaciones a proceso, en comparación con los datos de 2024, y del 113 por ciento respecto de los datos de 2019.

Al comparar los datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 con los del mismo periodo de 2026, se presume un aumento del 42.9 por ciento en las detenciones y judicializaciones por el delito de extorsión; del 18.8 por ciento en el delito de homicidio; del 51.4 por ciento en robo a casa habitación; del 22.8 por ciento en robo de vehículo, y del 22.7 por ciento en violación.

157% más órdenes de aprehensión por extorsión

En cuanto al delito de extorsión, de enero a septiembre de 2026, se cuenta con 121 órdenes de aprehensión cumplimentadas, lo que implica un aumento del 157 por ciento en comparación con 2024 y del 175 por ciento respecto de los datos de 2019.

Así, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026, se han cumplimentado cinco mil 557 órdenes de aprehensión por este crimen, 32.4 por ciento más al compararlo con el mismo periodo de 2024 y del 87 por ciento con los datos de 2019.

También se registró un aumento en la cantidad de cateos ejecutados por las autoridades. De enero a septiembre del 2026 se han llevado a cabo 949 cateos, lo que implica un aumento del 59 por ciento, en comparación con los datos de 2024 y del 66 por ciento respecto de los datos de 2022.

Detenciones relevantes de extorsionadores

Sólo en septiembre, las autoridades reportaron la detención de probables extorsionadores en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Un caso en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual está relacionado con una célula dedicada a la extorsión y a otro tipo de delitos. El 23 de septiembre se logró la detención de dos personas, Erick “N” y Josué “N”, presuntamente vinculadas con la extorsión a un comercio, específicamente una taquería.

Entre los casos más relevantes de generadores de violencia por este crimen detenidos, son dos personas vinculadas con La Unión Tepito: Melitón “N” y Brian “N”, integrantes de este grupo criminal.

Asimismo, se detuvo a Uriel “N”, vinculado con La Familia Michoacana, grupo que también opera en la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta.

Además de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, a quien ya detenido se le cumplimentó una orden de aprehensión adicional por el delito de homicidio.

96% más judicializaciones de feminicidios

En el delito de feminicidio, se ha avanzado con un porcentaje de judicialización superior al 96 por ciento, al tomar en cuenta los asesinatos de mujeres ocurridos en 2025 y en 2026. En 2025 se tienen registrados 44 casos de feminicidio. De estos, se han judicializado 42 casos, lo que representa el 95 por ciento.

En 2026, el porcentaje de judicialización ha aumentado. De las 32 carpetas de investigación iniciadas por feminicidio, se han judicializado 31 casos, lo que representa el 97 por ciento.