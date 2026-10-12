Detuvieron a 22 miembros de “La Unión Tepito” en septiembre

Informe Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el mes de septiembre del 2026, fueron detenidos 27 presuntos delincuentes, 22 de ellos vinculados a la Unión Tepito y cinco a la Anti Unión Tepito, lo que, según autoridades, ha contribuido al debilitamiento de la estructura operativa y financiera de estas organizaciones.

Además, en la alcaldía Azcapotzalco fueron detenidos siete integrantes de una célula delictiva dedicada al despojo.

Desde octubre del 2024, la SSC ha cumplimentado 456 órdenes de aprehensión y reaprehensión; y en lo que va de 2026, la ejecución de estas órdenes registró un incremento superior al 180 por ciento, respecto al mismo período de 2025.

En septiembre ocurrió la captura de José “N”, alias “Odec”, integrante de una célula delictiva dedicada al homicidio y la extorsión, con operaciones en la alcaldía Magdalena Contreras. De Emiliano “N”; la reaprehensión de Emiliano “N”, alias “El Perrín”, presunto integrante de la Unión Tepito.

También Ángel “N”, alias “El Fideos”, presunto integrante de la Anti Unión, vinculado con diversos hechos delictivos en la zona centro de la Ciudad de México y de Irving “N”, alias “El Irving”, uno de los líderes de “Los Tanzanios”, grupo criminal dedicado a la extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, principalmente en la zona oriente.

Además, en operativos conjuntos con autoridades de seguridad federales, el 1 de septiembre,, tras cumplimentar cinco órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, fueron detenidos Roberto “N”, Rafael “N”, Jorge “N”, Israel “N” y Edgar “N”, por delitos contra la salud, robo agravado y secuestro.

El 18 de septiembre, en la Alcaldía Iztapalapa se ejecutaron dos órdenes de cateo, en inmuebles utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego, ahí fueron arrestadas tres personas por delitos contra la salud y portación de estas armas.

El 23 de septiembre, en Benito Juárez fue detenido Daniel N, alias “El Bola”, por el delito de secuestro agravado, quien además está relacionado con el delito de extorsión a comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El 24 de septiembre, en la Magdalena Contreras, fueron detenidos Miguel Ángel N, Ailín N y Miguel Ángel N también, por delitos contra la salud; se les aseguraron 300 dosis de narcótico y seis armas de fuego cortas.

Y el 11 de septiembre, tras la ejecución de una orden de cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue detenido Humberto N, alias “El Jalisco”, integrante del grupo delictivo de Los Bobby, por el delito de narcomenudeo.

Finalmente, el 22 de septiembre, en Benito Juárez fueron detenidos Edgar N, alias “El Diamante” y Eduardo N, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Los detenidos están vinculados presuntamente, como integrantes del grupo delictivo de “Los Tanzanios”.