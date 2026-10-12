Se integra el Consejo Ciudadano a la Comisión de Honor y Justicia de la SSC

Policía Esto, informó el Consejo, con el compromiso de fortalecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de evaluación policial. (Pexels)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se incorporó, mediante convocatoria pública, a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el periodo 2026-2030.

Esto, informó el Consejo, con el compromiso de fortalecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de evaluación policial.

De esta manera, el Consejo Ciudadano contribuye a evaluar posibles actos de corrupción y quejas sobre la actuación policial, así como a reconocer el heroísmo y compromiso de las y los elementos destacados. Una vez que la Comisión elige a las y los seleccionados, el Consejo Ciudadano les otorga un reconocimiento por escrito y un viaje para dos personas como parte de su programa “Policía del mes”.

El Consejo Ciudadano reconoció los resultados presentados en materia de seguridad, entre ellos que septiembre de 2026 fue el mes con menos homicidios en 29 años y que los delitos de alto impacto se redujeron 62 por ciento, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México.

“De acuerdo con nuestro reporte DISI, los delitos de alto impacto se han reducido hasta en un 68.7 por ciento en la Ciudad de México, respecto al máximo registrado en octubre de 2018, una tendencia sostenida en los últimos años. Desde el Consejo Ciudadano reconocemos los avances en materia de seguridad y refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto con las autoridades y la ciudadanía para fortalecer la prevención, la confianza y la construcción de una ciudad más segura”, señaló el Lic. Ramón Beltrán Arellano, Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano.

A nivel nacional, el informe DISI (Denuncia, Inteligencia, Seguridad e Innovación) reportó que la incidencia delictiva disminuyó en 50 por ciento en lo que va de 2026, respecto al mismo periodo de 2019.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, en la Ciudad de México, 2025 registró el menor índice de delitos de alto impacto de los últimos años, como parte de una tendencia descendente observada desde 2019. Durante 2026, las 16 alcaldías han mantenido una tendencia a la baja en la incidencia delictiva.